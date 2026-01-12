MUNDO
Parceria? Ex-assessora de Trump é nova presidente da Meta, dona do Instagram
Ex-assessora do presidente dos Estados Unidos, Dina Powell McCormick foi nomeada como nova presidente da Meta
A empresa Meta, gigante no setor de tecnologia e dona de redes sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou, nesta segunda-feira, 12, a nomeação de Dina Powell McCormick, ex-assessora do presidente Donald Trump, como a nova presidente da companhia.
Somado a isso, a ex-assessora do presidente dos Estados Unidos também será a vice-presidente do Conselho de Administração da companhia.
Donald Trump ainda elogiou o anúncio e a escolha de sua ex-assessora como presidente da Meta.
“Parabéns a Dina Powell McCormick, que acaba de ser nomeada a nova presidente da Meta. Uma ótima escolha de Mark Zuckerberg! Ela é uma pessoa fantástica e muito talentosa, que serviu ao governo Trump com força e distinção!”, escreveu Trump em seu perfil na Truth Social, sua própria rede social.
Elogio de Zuckerberg
Por meio de uma nota, o atual CEO da Meta, Mark Zuckerberg, elogiou a nomeação de McCormick destacando sua experiência “nos mais altos níveis das finanças globais, combinada com seus relacionamentos profundos ao redor do mundo”.
Trajetória
McCormick participou do primeiro governo de Donald Trump, que foi de 2017 a 2021. Nos dois primeiros anos, ela atuou como conselheira adjunta de Segurança Nacional dos EUA.
Vale ressaltar que antes da gestão de Trump, ela já havia participado do governo do ex-presidente George W. Bush (2001-2009), entre 2003 e 2007.
McCormick entrou no Conselho de Administração da Meta em abril do ano passado e ficou até dezembro. Agora retorna como presidente do colegiado. Em sua nova função, ela fará parte da equipe de gestão da companhia e deve ajudar diretamente na estratégia e execução dos negócios.
