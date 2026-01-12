Menu
MUNDO
MUNDO

Papa Leão XIV recebe María Corina Machado no Vaticano

Detalhes do encontro, no entanto, não foram divulgados

Redação

Por Redação

12/01/2026 - 13:07 h
Imagem ilustrativa da imagem Papa Leão XIV recebe María Corina Machado no Vaticano
-

O Papa Leão XIV se encontrou com a líder da oposição da Venezuela e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, nesta segunda-feira, 12, no Vaticano.

A reunião constava na agenda do pontífice em comunicado diário divulgado pelo Vaticano. Até o momento, os detalhes do encontro não foram informados.

A agenda ocorre pouco mais de uma semana após a prisão do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro e de sua esposa por forças dos Estados Unidos.

Leão XIV, o primeiro papa americano, tem enfatizado a importância da soberania venezuelana e a necessidade de respeito aos direitos humanos no país.

Leia Também:

Trump volta atrás e retira grave acusação contra Maduro
Após queda de Maduro, líder da oposição anuncia retorno à Venezuela
EUA revela número de soldados envolvidos na captura de Maduro; confira
Venezuela: vice de Maduro toma posse como presidente

Encontro com Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que pretende se encontrar com María Corina Machado em Washington, ainda nesta semana.

Em entrevista à emissora americana Fox News, o republicano, que se aliou à vice de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, após capturar o presidente venezuelano, afirmou que estava ansioso para cumprimentar a oposicionista.

Logo após confirmar a prisão de Maduro, no dia 3 de janeiro, Trump descartou apoiar María Corina em uma possível busca para assumir o governo venezuelano.

