Paris Hilton vira 'fada-madrinha' e faz surpresa para fã

Professora perdeu carro em incêndio e ganhou um novinho de Hilton - Foto: Reprodução Redes Sociais Paris Hilton

Após compartilhar uma postagem no TikTok contando que havia perdido seu carro em um incêndio e que a única coisa que havia resistido às chamas tinha sido um copo temático de Paris Hilton, a professora Bibiana Gonzalez teve uma grande surpresa.

Ela foi presenteada pela própria Paris Hilton, 44, com um carro novo. Foi Hilton quem compartilhou a surpresa feita à fã, em suas redes sociais.

No vídeo, a socialite diz que se inspirou na história de Bibiana, que trabalha dando aula em tempo integral em apoio a comunidade de necessidades especiais. Paris assistiu ao vídeo em que a professora conta o que aconteceu e, em meio a brincadeiras, pergunta e Paris não poderia comprar um novo carro para ela. A postagem teve quase 2 milhões de curtidas.

Paris Hilton foi em seu jatinho particular com as filhas para Dallas, nos Estados Unidos, fazer a surpresa para a fã. “Sinto-me tão abençoada por estar em um lugar onde posso retribuir a pessoas incríveis como ela”.



“Fazer os outros felizes é o que mais preenche meu coração. Eu realmente acredito em ser uma fada madrinha na vida real sempre que posso”, disse na legenda da postagem. Bibiana também compartilhou fotos do momento em suas redes sociais e chamou Paris de “rainha”.