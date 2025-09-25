Plantas que “fazem ouro”: a descoberta que pode enriquecer o mundo

fitomineração - Foto: Deposit Photos

Pode parecer coisa tirada dos livros de Harry Potter, mas já é realidade: algumas plantas têm a capacidade de absorver ouro e outros metais preciosos do solo. A técnica, chamada de fitomineração, aproveita essa habilidade natural para extrair riquezas de terrenos pobres ou rejeitados pela mineração tradicional.

Pesquisadores enxergam nesse processo uma alternativa inovadora, sustentável e menos agressiva ao meio ambiente — um novo caminho para o futuro da mineração.

Como funciona na prática

O solo usado já contém pequenas quantidades de ouro, tão baixas que não compensam para os métodos convencionais de extração.

É aí que entram as plantas: elas absorvem partículas microscópicas do metal pelas raízes e as acumulam em seus tecidos, como folhas e caules.

Para potencializar esse efeito, cientistas aplicam substâncias químicas que ajudam a dissolver o ouro, tornando-o assimilável. Com o tempo, as plantas concentram esse metal em níveis aproveitáveis.



Quais plantas conseguem absorver ouro

Entre as espécies mais promissoras estão o eucalipto e a mostarda indiana (Brassica juncea). Ambos já mostraram eficiência em absorver e armazenar ouro.

Outro exemplo vem das plantas do gênero Alyssum, capazes de acumular não só ouro, mas também metais como o níquel.

Esse potencial abre espaço para diferentes aplicações, inclusive na recuperação de áreas contaminadas por resíduos tóxicos.

De planta a ouro puro

Apesar do apelido de “planta que produz ouro”, o metal não aparece de forma visível. Ele se acumula como nanopartículas invisíveis a olho nu.

Depois que as plantas atingem uma boa concentração, são colhidas, incineradas e transformadas em cinzas. Essas cinzas, ricas em ouro, passam por processos metalúrgicos para chegar ao metal puro.

Vantagens ambientais e aplicações

A fitomineração é vista como uma opção mais verde que a mineração convencional. Ela possibilita:

Recuperar metais valiosos em áreas consideradas inviáveis;

Reduzir danos ambientais, já que não envolve escavações pesadas;

Limpar solos contaminados por metais tóxicos;

Fornecer matéria-prima essencial para tecnologias de energia renovável e veículos elétricos.

No Brasil, pesquisas mostram que a técnica pode servir tanto para gerar renda em regiões mineradoras quanto para restaurar áreas degradadas pela exploração predatória.

Passo a passo da fitomineração

Seleção de plantas hiperacumuladoras, capazes de concentrar metais.

Cultivo em solos com ouro ou outros metais.

Absorção pelas raízes e armazenamento nas folhas e caules.

Colheita da biomassa vegetal.

Extração e purificação dos metais a partir da cinza das plantas.

Desafios pela frente

Apesar do enorme potencial, ainda existem obstáculos para a aplicação em larga escala. Entre eles estão o manejo adequado do solo, a biodisponibilidade de certos elementos e a busca por espécies cada vez mais eficientes.

Mesmo assim, a técnica vem ganhando força como um equilíbrio entre ciência, sustentabilidade e economia, mostrando que a mineração do futuro pode, sim, nascer do verde.