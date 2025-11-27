Pode atingir a Terra? Cometa se fragmenta ao passar próximo do Sol

Cometa Atlas pode passar perto da Terra? - Foto: Divulgação/Dan Bartlett

O cometa C/2025 K1, conhecido popularmente como ATLAS, foi descoberto em maio deste ano de 2025 e se tornou um dos corpos mais monitorados da astronomia nos últimos tempos após se fragmentar depois de passar próximo ao Sol. A ruptura foi confirmada por observatórios de vários lugares do mundo.

A proximidade extrema ao Sol elevou a temperatura do cometa, provocando uma grande sublimação e desestabilizou a estrutura do corpo. Vale ressaltar que astrônomos relatam que esse é um comportamento comum de objetos originados da Nuvem de Oort, normalmente compostos por gelo e poeira acumulados desde a formação do Sistema Solar.

A fragmentação do ATLAS oferece uma oportunidade científica rara de analisar a composição de uma cometa primordial em tempo real. Cada pedaço liberado se torna uma pequena janela para o passado do universo, permitindo uma melhor investigação de como os planetas e outros corpos celestes foram criados.

O fenômeno mobilizou instituições de pesquisa e astrofotógrafos, que continuam monitorando o desenvolvimento dos fragmentos. As imagens mais recentes mostram uma cauda cada vez mais dispersa, indicando que o cometa pode continuar se desfazendo ao longo das próximas semanas.

Estilhaços podem atingir a Terra?

De acordo com a NASA, o cometa não tem perigo de atingir a Terra, sendo sua maior aproximação uma distância de 60,3 quilômetros de distância, que aconteceu no dia 24 de novembro deste ano.