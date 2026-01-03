Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Predador aquático gigante extinto há 40 anos reaparece em país vizinho

Ariranha-gigante retorna à Argentina depois de décadas extinta e marca avanço histórico na conservação ambiental

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

03/01/2026 - 18:40 h
Maior predador aquático da América do Sul reaparece no Parque Nacional Iberá
Maior predador aquático da América do Sul reaparece no Parque Nacional Iberá -

Quarenta anos após desaparecer dos rios argentinos, um dos maiores símbolos da fauna aquática da América do Sul voltou a nadar em liberdade. A reintrodução da ariranha-gigante representa um marco para a conservação ambiental no país e recoloca a espécie em seu papel original na natureza.

O retorno aconteceu no Parque Nacional Iberá, na província de Corrientes, como resultado de um projeto conduzido pela organização Rewilding Argentina, iniciado em 2017.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Quem é a ariranha-gigante

Conhecida cientificamente como Pteronura brasiliensis, a ariranha-gigante é o maior predador aquático do continente sul-americano. Sua presença é fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas, já que atua no controle populacional de peixes e outros animais aquáticos.

Sem esse predador de topo, pântanos e rios tendem a sofrer desequilíbrios, afetando diretamente a saúde ambiental das regiões alagadas.

Leia Também:

Próximo alvo? Trump ameaça presidente após invasão na Venezuela
EUA x Venezuela: Interina faz forte exigência após captura de Maduro
EUA x Venezuela: Brasil entra em alerta e monta plano de contingência
Invasão na Venezuela: Jerônimo monitora baianos após captura de Maduro

Um processo longo e cuidadoso

A reintrodução da espécie não aconteceu de forma imediata. O processo exigiu planejamento rigoroso e acompanhamento técnico. Antes da soltura, as ariranhas passaram por períodos de quarentena, sob supervisão veterinária, além de treinamentos para aprender a capturar presas nativas.

Todo esse cuidado teve como objetivo reduzir riscos, tanto para os animais quanto para o ecossistema que voltou a recebê-los após décadas.

Monitoramento constante após a soltura

Mesmo após o retorno ao ambiente natural, o trabalho continua. As ariranhas seguem sendo monitoradas de perto, permitindo que especialistas acompanhem sua adaptação, comportamento e interação com o meio.

Esse acompanhamento é essencial para avaliar o sucesso da reintrodução e ajustar estratégias de conservação ao longo do tempo.

Impacto direto no equilíbrio ambiental

Com a volta da ariranha-gigante, o Parque Nacional Iberá já observa mudanças na cadeia alimentar. Como predador de topo, a espécie ajuda a evitar a superpopulação de determinados animais aquáticos, prevenindo desequilíbrios ecológicos.

O parque passa a ser visto como referência internacional em conservação, ao demonstrar que a recuperação de espécies extintas localmente é possível.

Natureza preservada e turismo em alta

Além dos benefícios ambientais, a reintrodução da ariranha-gigante também trouxe impactos positivos para a economia local. O aumento do interesse pelo parque impulsionou o ecoturismo, fortalecendo comunidades da região e ampliando a visibilidade do Iberá como destino de biodiversidade.

O reaparecimento do predador gigante não marca apenas a volta de uma espécie, mas simboliza um novo capítulo para a conservação ambiental na Argentina.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

animais em extinção brasil natureza

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Maior predador aquático da América do Sul reaparece no Parque Nacional Iberá
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Maior predador aquático da América do Sul reaparece no Parque Nacional Iberá
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Maior predador aquático da América do Sul reaparece no Parque Nacional Iberá
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Maior predador aquático da América do Sul reaparece no Parque Nacional Iberá
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x