Predador aquático gigante extinto há 40 anos reaparece em país vizinho

Maior predador aquático da América do Sul reaparece no Parque Nacional Iberá - Foto: F. Muhammad / Pixabay

Quarenta anos após desaparecer dos rios argentinos, um dos maiores símbolos da fauna aquática da América do Sul voltou a nadar em liberdade. A reintrodução da ariranha-gigante representa um marco para a conservação ambiental no país e recoloca a espécie em seu papel original na natureza.

O retorno aconteceu no Parque Nacional Iberá, na província de Corrientes, como resultado de um projeto conduzido pela organização Rewilding Argentina, iniciado em 2017.

Quem é a ariranha-gigante

Conhecida cientificamente como Pteronura brasiliensis, a ariranha-gigante é o maior predador aquático do continente sul-americano. Sua presença é fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas, já que atua no controle populacional de peixes e outros animais aquáticos.

Sem esse predador de topo, pântanos e rios tendem a sofrer desequilíbrios, afetando diretamente a saúde ambiental das regiões alagadas.

Um processo longo e cuidadoso



A reintrodução da espécie não aconteceu de forma imediata. O processo exigiu planejamento rigoroso e acompanhamento técnico. Antes da soltura, as ariranhas passaram por períodos de quarentena, sob supervisão veterinária, além de treinamentos para aprender a capturar presas nativas.

Todo esse cuidado teve como objetivo reduzir riscos, tanto para os animais quanto para o ecossistema que voltou a recebê-los após décadas.

Monitoramento constante após a soltura

Mesmo após o retorno ao ambiente natural, o trabalho continua. As ariranhas seguem sendo monitoradas de perto, permitindo que especialistas acompanhem sua adaptação, comportamento e interação com o meio.

Esse acompanhamento é essencial para avaliar o sucesso da reintrodução e ajustar estratégias de conservação ao longo do tempo.

Impacto direto no equilíbrio ambiental

Com a volta da ariranha-gigante, o Parque Nacional Iberá já observa mudanças na cadeia alimentar. Como predador de topo, a espécie ajuda a evitar a superpopulação de determinados animais aquáticos, prevenindo desequilíbrios ecológicos.

O parque passa a ser visto como referência internacional em conservação, ao demonstrar que a recuperação de espécies extintas localmente é possível.

Natureza preservada e turismo em alta

Além dos benefícios ambientais, a reintrodução da ariranha-gigante também trouxe impactos positivos para a economia local. O aumento do interesse pelo parque impulsionou o ecoturismo, fortalecendo comunidades da região e ampliando a visibilidade do Iberá como destino de biodiversidade.

O reaparecimento do predador gigante não marca apenas a volta de uma espécie, mas simboliza um novo capítulo para a conservação ambiental na Argentina.