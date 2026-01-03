MUNDO
Predador aquático gigante extinto há 40 anos reaparece em país vizinho
Ariranha-gigante retorna à Argentina depois de décadas extinta e marca avanço histórico na conservação ambiental
Por Iarla Queiroz
Quarenta anos após desaparecer dos rios argentinos, um dos maiores símbolos da fauna aquática da América do Sul voltou a nadar em liberdade. A reintrodução da ariranha-gigante representa um marco para a conservação ambiental no país e recoloca a espécie em seu papel original na natureza.
O retorno aconteceu no Parque Nacional Iberá, na província de Corrientes, como resultado de um projeto conduzido pela organização Rewilding Argentina, iniciado em 2017.
Quem é a ariranha-gigante
Conhecida cientificamente como Pteronura brasiliensis, a ariranha-gigante é o maior predador aquático do continente sul-americano. Sua presença é fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas, já que atua no controle populacional de peixes e outros animais aquáticos.
Sem esse predador de topo, pântanos e rios tendem a sofrer desequilíbrios, afetando diretamente a saúde ambiental das regiões alagadas.
Um processo longo e cuidadoso
A reintrodução da espécie não aconteceu de forma imediata. O processo exigiu planejamento rigoroso e acompanhamento técnico. Antes da soltura, as ariranhas passaram por períodos de quarentena, sob supervisão veterinária, além de treinamentos para aprender a capturar presas nativas.
Todo esse cuidado teve como objetivo reduzir riscos, tanto para os animais quanto para o ecossistema que voltou a recebê-los após décadas.
Monitoramento constante após a soltura
Mesmo após o retorno ao ambiente natural, o trabalho continua. As ariranhas seguem sendo monitoradas de perto, permitindo que especialistas acompanhem sua adaptação, comportamento e interação com o meio.
Esse acompanhamento é essencial para avaliar o sucesso da reintrodução e ajustar estratégias de conservação ao longo do tempo.
Impacto direto no equilíbrio ambiental
Com a volta da ariranha-gigante, o Parque Nacional Iberá já observa mudanças na cadeia alimentar. Como predador de topo, a espécie ajuda a evitar a superpopulação de determinados animais aquáticos, prevenindo desequilíbrios ecológicos.
O parque passa a ser visto como referência internacional em conservação, ao demonstrar que a recuperação de espécies extintas localmente é possível.
Natureza preservada e turismo em alta
Além dos benefícios ambientais, a reintrodução da ariranha-gigante também trouxe impactos positivos para a economia local. O aumento do interesse pelo parque impulsionou o ecoturismo, fortalecendo comunidades da região e ampliando a visibilidade do Iberá como destino de biodiversidade.
O reaparecimento do predador gigante não marca apenas a volta de uma espécie, mas simboliza um novo capítulo para a conservação ambiental na Argentina.
