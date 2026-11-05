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DESGASTE

Presidente da Corte Suprema da Bolívia deixa país após perseguição

Saucedo justificou exílio voluntário ao ser alvo de hostilidade por contestar as autoridades

Rodrigo Tardio
Por
Desgaste público entre Saucedo e Executivo liderado pelo presidente Rodrigo Paz se arrasta há meses
Desgaste público entre Saucedo e Executivo liderado pelo presidente Rodrigo Paz se arrasta há meses - Foto: Reprodução

​O titular do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Bolívia, Romer Saucedo, comunicou nesta quarta-feira, 4, a saída do território nacional.

Em um manifesto divulgado nas redes sociais, o magistrado afirmou que tomou a decisão após avaliar que a integridade física e a dos familiares estão sob ameaça, responsabilizando o Poder Executivo por tentar erguer uma acusação fraudulenta para prejudicar a reputação.

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​Saucedo justificou o exílio voluntário declarando-se alvo de hostilidade estatal por contestar as autoridades no poder.

De acordo com o líder do Judiciário boliviano, os direitos fundamentais no país foram suprimidos, transformando a máquina judiciária em um instrumento de punição coercitiva contra vozes dissonantes, recorrendo inclusive ao uso de pistoleiros e homicídios encomendados.

Desgaste

​O desgaste público entre Saucedo e o Executivo liderado pelo presidente Rodrigo Paz arrasta-se há meses.

Em julho, o juiz ameaçou convocar uma paralisação das atividades judiciais em protesto contra os repasses orçamentários ao setor.

A crise culminou na entrega formal da renúncia ao comando do tribunal no dia 15 de outubro — com efeitos previstos para janeiro de 2027 —, embora tenha reiterado que permanecerá no cargo de magistrado.

​Até o momento, os veículos globais de imprensa confirmam a inexistência de inquéritos formais ou acusações criminais registradas contra o jurista.

Prevendo desdobramentos operados nos bastidores, Saucedo sustentou que, mesmo partindo sem pendências legais, fraudes probatórias estão sendo gestadas para incriminá-lo nos próximos dias.

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Postura provocou atritos

​No texto, o magistrado ressaltou que a postura crítica já provocava atritos durante a gestão anterior de Luis Arce (2020-2025), desdobrando-se agora em uma investida coordenada pelo atual governo.

Como sinal do agravamento da violência institucional, ele citou a morte de Víctor Hugo Claure, decano do Tribunal Agroambiental executado a tiros em 30 de abril — crime que permanece sem solução definitiva após o processo ser colocado sob sigilo sumário.

​Para o titular do TSJ, Claure foi eliminado por confrontar esquemas ilícitos, e a falta de desfecho caracteriza cumplicidade governamental.

Saucedo pontuou que optou pela saída preventiva para não ter o mesmo destino, prevendo retornar ao país apenas quando houver garantias plenas de segurança e liberdade.

​A partida ocorre poucas semanas após Saucedo dividir palanque com o presidente Rodrigo Paz durante a sanção de um texto legislativo que destina ao Poder Judiciário os depósitos judiciais não resgatados no prazo de cinco anos.

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Tags

Exílio voluntário Romer Saucedo violência política

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