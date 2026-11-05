Presidente da Corte Suprema da Bolívia deixa país após perseguição

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​O titular do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Bolívia, Romer Saucedo, comunicou nesta quarta-feira, 4, a saída do território nacional.

Em um manifesto divulgado nas redes sociais, o magistrado afirmou que tomou a decisão após avaliar que a integridade física e a dos familiares estão sob ameaça, responsabilizando o Poder Executivo por tentar erguer uma acusação fraudulenta para prejudicar a reputação.

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​Saucedo justificou o exílio voluntário declarando-se alvo de hostilidade estatal por contestar as autoridades no poder.

De acordo com o líder do Judiciário boliviano, os direitos fundamentais no país foram suprimidos, transformando a máquina judiciária em um instrumento de punição coercitiva contra vozes dissonantes, recorrendo inclusive ao uso de pistoleiros e homicídios encomendados.

Desgaste

​O desgaste público entre Saucedo e o Executivo liderado pelo presidente Rodrigo Paz arrasta-se há meses.

Em julho, o juiz ameaçou convocar uma paralisação das atividades judiciais em protesto contra os repasses orçamentários ao setor.

A crise culminou na entrega formal da renúncia ao comando do tribunal no dia 15 de outubro — com efeitos previstos para janeiro de 2027 —, embora tenha reiterado que permanecerá no cargo de magistrado.

​Até o momento, os veículos globais de imprensa confirmam a inexistência de inquéritos formais ou acusações criminais registradas contra o jurista.

Prevendo desdobramentos operados nos bastidores, Saucedo sustentou que, mesmo partindo sem pendências legais, fraudes probatórias estão sendo gestadas para incriminá-lo nos próximos dias.

Postura provocou atritos

​No texto, o magistrado ressaltou que a postura crítica já provocava atritos durante a gestão anterior de Luis Arce (2020-2025), desdobrando-se agora em uma investida coordenada pelo atual governo.

Como sinal do agravamento da violência institucional, ele citou a morte de Víctor Hugo Claure, decano do Tribunal Agroambiental executado a tiros em 30 de abril — crime que permanece sem solução definitiva após o processo ser colocado sob sigilo sumário.

​Para o titular do TSJ, Claure foi eliminado por confrontar esquemas ilícitos, e a falta de desfecho caracteriza cumplicidade governamental.

Saucedo pontuou que optou pela saída preventiva para não ter o mesmo destino, prevendo retornar ao país apenas quando houver garantias plenas de segurança e liberdade.

​A partida ocorre poucas semanas após Saucedo dividir palanque com o presidente Rodrigo Paz durante a sanção de um texto legislativo que destina ao Poder Judiciário os depósitos judiciais não resgatados no prazo de cinco anos.