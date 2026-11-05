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RESCALDO ELEITORAL

"Urnas reivindicaram mudança", diz Jerônimo sobre eleições

Governador da Bahia prega renovação política

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Chefe do Executivo diz que diretrizes da nova gestão não devem se limitar aos números da votação
Chefe do Executivo diz que diretrizes da nova gestão não devem se limitar aos números da votação - Foto: Eduardo Dias | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) apresentou um diagnóstico sobre as prioridades e os gargalos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o quarto mandato presencial, com início marcado para 5 de janeiro de 2027.

​Na avaliação do gestor baiano, que deu entrevista para o canal GloboNews, na quarta-feira, 4, o eleitorado enviou sinais claros nas urnas ao longo do processo eleitoral: enquanto a primeira etapa indicou forte cobrança por transformações, a etapa decisiva mostrou que o senador Flávio Bolsonaro (PL) não foi percebido como a opção adequada para conduzir essa renovação.

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​"No primeiro turno, as urnas reivindicaram uma mudança. No segundo turno, o recado foi: queremos mudança, mas não é com o Flávio. E o Lula foi visto pelas urnas e pela população brasileira como esse que dá o equilíbrio. Por mais que a gente possa querer mais, e a gente precisa de mais, o reconhecimento do presidente Lula é, em estratos da sociedade, estratégicos, importantes. Isso tem um significado muito forte", declarou Jerônimo.

​Mapeamento das ruas e redes

​Para o chefe do Executivo baiano, as diretrizes da nova gestão não devem se limitar aos números da votação. Jerônimo chamou atenção para a mobilização orgânica de setores como jovens, idosos e professores, tanto no espaço público quanto no ambiente virtual.

​"Uma outra mensagem, além da das urnas, foi a mensagem das ruas. E é preciso que a gente busque entender qual é a mensagem que está posta pela juventude, pelos idosos, pelos professores, quando, sem qualquer coordenação partidária, foram às ruas, tomaram as redes", destacou.

​O governador pontuou que o principal compromisso político dos próximos quatro anos será traduzir esses anseios em respostas efetivas, preterindo a criação de slogans ou marcas governamentais em prol de resultados práticos.

​"E eu acho que se alguém me pergunta, governador, qual a expectativa de uma marca, eu não gosto muito dessa coisa de ficar com marca em governo. Mas é a gente poder interpretar o que é que essa juventude e esse povo nas ruas e nas redes estão querendo dizer a nós da política. E nós temos que interpretar isso com ações concretas", acrescentou.

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​Foco em emprego, renda e consumo

​Entre os eixos estratégicos para o próximo ciclo federal, Jerônimo citou ajustes no modo de condução da articulação política e o direcionamento de recursos para áreas com impacto direto no cotidiano do cidadão.

​"Se são ações dirigidas à forma de fazer política, se são os investimentos em áreas estratégicas, seja de emprego, seja de renda, seja a capacidade de compra ou o poder de compra.

Então existe aí um desafio para nós, por mais que a gente tenha um programa de governo nos estados e a nível de União com o presidente Lula, vai ser preciso a gente debruçar esses próximos quatro anos e começar a encontrar respostas para isso", concluiu o governador.

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Jerônimo Rodrigues Lula

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