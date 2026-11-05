Flávio Bolsonaro discursa em evento nos EUA após deixar o Brasil

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato derrotado à presidência, vai discursar nesta quinta-feira, 5, durante um jantar promovido pela CPAC, conferência conservadora sediada em Mar-a-Lago, propriedade de Donald Trump, localizada na Flórida.

O parlamentar viajou para o território norte-americano após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito presidencial.

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Na ocasião, Flávio vai dividir o palco com o ator Jim Caviezel, escolhido para interpretar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no longa-metragem Dark Horse.

A produção cinematográfica virou alvo da Polícia Federal após a identificação de diálogos entre o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro a respeito da captação de recursos para a obra.

Agenda oficial

​De acordo com a agenda oficial informada pelos organizadores, a solenidade está marcada para o período entre 18h e 22h no horário local (20h às 00h pelo horário de Brasília).

As atividades vão ocorrer no salão Donald J. Trump, no clube privado em Palm Beach, embora o horário exato de cada intervenção não tenha sido detalhado.

​Jim Caviezel, notoriamente reconhecido por protagonizar A Paixão de Cristo, interpretará o ex-chefe do Executivo brasileiro no filme.

O projeto entrou no radar das investigações vinculadas ao Banco Master devido a trocas de mensagens interceptadas pela PF, nas quais Flávio discutia com Vorcaro o aporte financeiro para o longa, incluindo cobranças relativas ao pagamento do ator e do cineasta Cyrus Nowrasteh.

O congressista admitiu ter intermediado o financiamento da obra, mas refutou a prática de quaisquer ilegalidades.

​A presença no evento integra os esforços de Flávio para estreitar laços com o círculo político do presidente norte-americano.

Aproximação com conservadores

Desde a chegada aos Estados Unidos, o parlamentar busca aproximação com quadros do conservadorismo local, contando com a articulação do irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, radicado no país há mais de um ano e com trânsito com a ala trumpista.

​Embora o jantar seja sediado na propriedade do magnata, a presença de Donald Trump não está confirmada. Recentemente, o líder norte-americano declarou não ter agendas previstas para receber o parlamentar brasileiro, ressaltando, contudo, que ele tinha permissão para permanecer no país pelo tempo que julgasse necessário.

​O jantar integra o cronograma oficial da edição do CPAC realizada entre 4 e 7 de novembro, que reúne expoentes da direita americana e global. Eduardo Bolsonaro também figura na lista de conferencistas confirmados para a convenção.

Saída de Flávio Bolsonaro do Brasil

​A saída de Flávio Bolsonaro do Brasil ocorreu no final de outubro, ocasião em que o senador contestou o resultado das urnas e não cumpriu a ordem de entrega dos passaportes determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O congressista reside atualmente na Flórida acompanhado de familiares.

​Logo após desembarcar no país norte-americano, o senador veiculou uma carta de tom antidemocrático pondo em xeque a lisura do pleito eleitoral sem a apresentação de provas, oportunidade em que manifestou o intento de capitanear a oposição a partir do exterior.

O posicionamento gerou mal-estar na cúpula do PL e junto a aliados defensores de uma conduta institucional no âmbito do Congresso Nacional.