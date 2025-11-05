Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Presidente mexicana é assediada sexualmente na rua; veja vídeo

Indivíduo teria se aproximado de Claudia Sheinbaum enquanto a mesma cumprimentava apoiadores

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/11/2025 - 15:18 h
Presidente do México sofre assédio na rua
Presidente do México sofre assédio na rua -

A presidente do México, Claudia Sheinbaum foi uma vítima de assédio sexual na rua, enquanto caminhava e cumprimentava apoiadores, nesta quarta-feira, 5. A líder do país classificou o episódio como “lamentável” e disse que vai buscar ação na Justiça contra o assediador.

O incidente aconteceu quando a presidente seguia para um evento público perto do palácio presencial. Ela cumprimentava e tirava fotos com seus apoiadores, quando um homem se aproximou dela tentando a beijar e segurar em seus seios.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Sofri esse episódio lamentável de assédio sexual. Esse indivíduo se aproximou de mim totalmente alcoolizado e protagonizou esse episódio de assédio. Eu estava conversando com outras pessoas e não reparei na chegada dessa pessoa. Depois de ver os vídeos que eu me dei conta do que realmente ocorreu", afirmou Sheinbaum em coletiva de imprensa. A presidente afirmou que o homem estava "completamente alcoolizado".

Veja vídeo

As autoridades de segurança informaram que o agressor, identificado como Uriel Rivera, foi detido e colocado à disposição da Promotoria, que investiga crimes sexuais. Sheinbaum confirmou que Rivera está preso e que buscará ação judicial contra ele para o responsabilizar pelo ato.

"Decidi denunciá-lo, porque isso [assédio sexual] é algo que vivi como mulher e muitas mulheres do nosso país vivem. Já vivi antes de ser presidente, quando era estudante. (...) Seu eu, como presidente, não o denunciar, que mensagem eu passo para todas as mulheres mexicanas?", afirmou a presidente.

Leia Também:

Crise na aviação: pilotos da Latam podem entrar em greve imediata no Chile
Morte surpresa! Plano de saúde envia cartas de óbito para 500 vivos
‘Prefeito comunista’ eleito nos EUA provoca Trump com recado ousado
Avião cai após decolagem e deixa sete mortos nos EUA

Somado a isso, Sheinbaum ainda disse que vai buscar tornar o assédio um crime passível de ação penal em todas as cidades do México. Ela também anunciou uma campanha nacional de respeito à mulher.

A ministra mexicana das Mulheres, Citlalli Hernández, criticou a agressão. Ela também denunciou a "visão machista" e a normalização que alguns homens fazem da invasão ao espaço pessoal e ao corpo das mulheres.

"Repudiamos o ato que nossa presidente viveu hoje. (...) O assédio, o abuso, a intimidação e qualquer forma de violência dirigida às mulheres não podem ser ignorados nem minimizados — devemos denunciá-los e combatê-los", escreveu Hernández no X.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assédio sexual Claudia Sheinbaum méxico

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente do México sofre assédio na rua
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

Presidente do México sofre assédio na rua
Play

Polícia identifica “intercâmbio” de membro do CV na Ucrânia para treinamento de guerra

Presidente do México sofre assédio na rua
Play

Presidente mexicana é assediada sexualmente na rua; veja vídeo

Presidente do México sofre assédio na rua
Play

Homem aceita ser engolido por anaconda em programa de TV; assista

x