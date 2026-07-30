Rússia inclui criador do Telegram em lista de extremistas e bloqueia bens

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A Rússia incluiu o fundador do Telegram, Pavel Durov, em uma lista oficial de “terroristas e extremistas” nesta quinta-feira, 30. A medida ocorre dias após o país emitir um mandado de prisão internacional contra o empresário.



Moscou acusa Durov de permitir que os serviços de inteligência da Ucrânia utilizem o aplicativo para operações de espionagem e recrutamento em seu território.



Durov, que vive fora da Rússia há anos e possui cidadania francesa e dos Emirados Árabes Unidos, acumula embates históricos com o Kremlin na medida em que o governo intensifica o controle sobre a internet.

Com a inclusão do nome do executivo no registro do Rosfinmonitoring, órgão de supervisão financeira do país, Durov fica proibido de realizar transações bancárias e comerciais dentro do território russo.

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Bilionário é caçado por agência de segurança

O Serviço Federal de Segurança (FSB) confirmou o início do processo de busca internacional contra o bilionário de 41 anos, embora não haja garantias de cooperação por parte de outros países.

O governo russo costuma utilizar enquadramentos de "extremismo" para congelar bens e sufocar opositores políticos e empresários que deixaram o país:

Inclusão na lista negra: bloqueio imediato de contas, bens e operações financeiras em solo russo;

bloqueio imediato de contas, bens e operações financeiras em solo russo; Mandado internacional: tentativa de acionar a Interpol e agências externas para capturar o executivo;

tentativa de acionar a Interpol e agências externas para capturar o executivo; Recusa de entrega de dados: histórico de recusa do Telegram em fornecer chaves de criptografia das conversas ao governo.

Para justificar a inclusão no cadastro, o FSB alegou que o aplicativo se recusou a deletar um bot de encontros supostamente operado pela inteligência ucraniana para atrair jovens russos para atividades de sabotagem.

O Telegram se consolidou como uma das principais plataformas de informação do país, frustrando tentativas do Kremlin de migrar a população para redes estatais não criptografadas.

Durov ainda não comentou publicamente as acusações das autoridades russas. O empresário já havia enfrentado problemas jurídicos na França em 2024, quando foi detido sob acusações ligadas à moderação de conteúdos ilícitos no aplicativo, sendo liberado após pagamento de fiança.