IGREJA CATÓLICA
Segredo financeiro de Leão XIV: o que o novo Papa esconde do Vaticano?
Em um movimento chocante, o Papa Leão XIV anula a principal reforma financeira de Francisco e levanta suspeitas sobre o Banco do Vaticano (IOR)
Por AFP e Redação
O Papa Leão XIV suavizou, nesta segunda-feira, 6, as regras do Vaticano sobre os investimentos financeiros, revogando uma reforma introduzida por seu antecessor, Papa Francisco.
Em um "Motu Proprio", ou mudança legal, o Papa revogou uma diretriz de Francisco de 2022, segundo a qual o Instituto para as Obras de Religião (IOR), denominado também de "banco do Vaticano", principal instituição financeira da Santa Sé, deveria ter a competência exclusiva sobre a gestão dos ativos financeiros e das transações financeiras da Santa Sé.
Francisco planejou essas mudanças depois de uma série de escândalos financeiros, entre os quais figura uma operação imobiliária desastrosa em Londres.
O novo documento estipula que os investimentos financeiros deverão ser realizados em conformidade com a política do Vaticano nesse campo.
Por que o IOR perde a competência exclusiva?
A Administração do Patrimônio da Sé Apostólica (Apsa), o fundo soberano de fato do Vaticano, não deve usar geralmente o Banco do Vaticano.
Leia Também:
Mas agora há uma exceção, quando os órgãos competentes “consideram que é mais eficaz ou mais prático intervir em intermediários financeiros estabelecidos em outros países”, indica o documento.
Situação financeira real do Vaticano
O Vaticano não informou as razões para justificar esta mudança, mas o Papa Leão XIV declarou antes que as autoridades da cidade-Estado não se encontravam em um estado tão alarmante como muitos acreditavam.
“Alguns fazem muitas declarações sobre a situação financeira do Vaticano. Não se trata da crise que nos fizeram acreditar”, disse o pontífice em uma entrevista recente.
A situação “certamente melhorou com relação ao que era há dez anos”, graças às reformas de Francisco, ressaltou.
Confiança nos departamentos do Vaticano
O "papa Leão parece dizer com este Motu Proprio que, primeiro, não há escassez de liquidez aguda na Santa Sé", disse o especialista do Vaticano Ed Condon, redator-chefe do site de notícias católicas The Pillar.
E, segundo, Leão “parece ter certa confiança nos diferentes departamentos do Vaticano sobre [sua capacidade] para administrar de novo suas próprias carteiras de investimentos, de acordo com como as coisas eram feitas antes”, declarou Condon à AFP.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes