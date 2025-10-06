Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IGREJA CATÓLICA

Segredo financeiro de Leão XIV: o que o novo Papa esconde do Vaticano?

Em um movimento chocante, o Papa Leão XIV anula a principal reforma financeira de Francisco e levanta suspeitas sobre o Banco do Vaticano (IOR)

AFP e Redação

Por AFP e Redação

06/10/2025 - 18:23 h
Papa Leão XIV (C) acena para os fiéis do papamóvel ao deixar a Praça de São Pedro
Papa Leão XIV (C) acena para os fiéis do papamóvel ao deixar a Praça de São Pedro -

O Papa Leão XIV suavizou, nesta segunda-feira, 6, as regras do Vaticano sobre os investimentos financeiros, revogando uma reforma introduzida por seu antecessor, Papa Francisco.

Em um "Motu Proprio", ou mudança legal, o Papa revogou uma diretriz de Francisco de 2022, segundo a qual o Instituto para as Obras de Religião (IOR), denominado também de "banco do Vaticano", principal instituição financeira da Santa Sé, deveria ter a competência exclusiva sobre a gestão dos ativos financeiros e das transações financeiras da Santa Sé.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Francisco planejou essas mudanças depois de uma série de escândalos financeiros, entre os quais figura uma operação imobiliária desastrosa em Londres.

O novo documento estipula que os investimentos financeiros deverão ser realizados em conformidade com a política do Vaticano nesse campo.

Por que o IOR perde a competência exclusiva?

A Administração do Patrimônio da Sé Apostólica (Apsa), o fundo soberano de fato do Vaticano, não deve usar geralmente o Banco do Vaticano.

Leia Também:

Alerta OMS: 15 milhões de adolescentes usam cigarros eletrônicos
Trump e Lula ‘selam a paz’ e confirmam encontro após telefonema
Crise em NY: cônsul alerta para recorde de documentos e risco federal
Lula x Trump: saiba os bastidores da conversa entre os presidentes

Mas agora há uma exceção, quando os órgãos competentes “consideram que é mais eficaz ou mais prático intervir em intermediários financeiros estabelecidos em outros países”, indica o documento.

Situação financeira real do Vaticano

O Vaticano não informou as razões para justificar esta mudança, mas o Papa Leão XIV declarou antes que as autoridades da cidade-Estado não se encontravam em um estado tão alarmante como muitos acreditavam.

“Alguns fazem muitas declarações sobre a situação financeira do Vaticano. Não se trata da crise que nos fizeram acreditar”, disse o pontífice em uma entrevista recente.

A situação “certamente melhorou com relação ao que era há dez anos”, graças às reformas de Francisco, ressaltou.

Confiança nos departamentos do Vaticano

O "papa Leão parece dizer com este Motu Proprio que, primeiro, não há escassez de liquidez aguda na Santa Sé", disse o especialista do Vaticano Ed Condon, redator-chefe do site de notícias católicas The Pillar.

E, segundo, Leão “parece ter certa confiança nos diferentes departamentos do Vaticano sobre [sua capacidade] para administrar de novo suas próprias carteiras de investimentos, de acordo com como as coisas eram feitas antes”, declarou Condon à AFP.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Finanças Igreja Católica Investimentos Motu Proprio Papa Francisco Papa Leão XIV Santa Sé Vaticano

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Papa Leão XIV (C) acena para os fiéis do papamóvel ao deixar a Praça de São Pedro
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Papa Leão XIV (C) acena para os fiéis do papamóvel ao deixar a Praça de São Pedro
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

Papa Leão XIV (C) acena para os fiéis do papamóvel ao deixar a Praça de São Pedro
Play

Asteroide potencialmente perigoso ao mundo será visível a olho nu

Papa Leão XIV (C) acena para os fiéis do papamóvel ao deixar a Praça de São Pedro
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

x