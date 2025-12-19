Site de conteúdo adulto tem dados hackeados e sofre ameaças

Grupo de hackers ameaçam vazamento de dados do PornHub - Foto: Divulgação

Um grupo de hackers nomeado como “ShinyHunters”, afirmou nesta terça-feira, 16, que teria roubado dados de clientes assinantes do serviço premium do PornHub, ameaçando publicar as informações.

De acordo com o grupo, teriam sido obtidos mais de 200 milhões de registros, somando 94 GB de dados de assinantes do site de conteúdo adulto, incluindo e-mails e localizações.

Segundo o site BleepingComputer, especializado na cobertura de segurança da informação, o grupo hacker teria pedido para que o PornHub pagasse uma quantia ao grupo, assim as informações não seriam divulgadas.

Invasão confirmada

O PornHub confirma o acesso aos dados do usuário, porém diz que não há uma “brecha” na segurança.

De acordo com uma nota divulgada na última sexta-feira, 12, a empresa relata que um serviço de análise de dados chamado “Mixpanel”, utilizada pela companhia, foi invadida, e que terceiros obtiveram “dados limitados de alguns usuários”.

Em um comunicado, a Mixpanel informou que estava ciente do comunicado da plataforma de conteúdo adulto, mas que não há indicação de que esses dados tenham sido acessados devido a um incidente sofrido pela empresa em novembro.

“Nenhuma senha, credencial, dado de pagamento ou documento de identificação governamental foi comprometido ou exposto, e desde então nós protegemos as contas afetadas e interrompemos o acesso não autorizado”, diz a nota do Pornhub.

Além disso, o PornHub informou que não está mais trabalhando com a Mixpanel desde 2021. Logo, os dados que teriam sido roubados da empresa na verdade sejam, na verdade, de 2021.