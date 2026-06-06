Surto de Ebola com 71 novos casos pode ser um dos maiores da história

Em um único dia, os casos de ebola na República Democrática do Congo aumentaram em 71 e outras 21 mortes foram registradas, enquanto profissionais de saúde ampliaram os testes na cidade mineradora onde se acredita que o surto tenha começado, indicando uma epidemia que pode ser muito maior do que se pensava anteriormente.

Segundo um relatório divulgado na sexta-feira, 5, pelo Instituto Nacional de Saúde Pública do Congo, as infecções elevaram o número de casos confirmados em laboratório para 452 e o de mortes entre pacientes confirmados para 82.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As autoridades de saúde começaram a processar amostras em Mongbwalu, um centro de mineração artesanal de ouro na província de Ituri, epicentro do surto, reduzindo os atrasos na confirmação de casos suspeitos.

Uma das maiores epidemias de ebola

Na sexta, pesquisadores dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos alertaram que o surto de ebola em Bundibugyo pode se tornar uma das maiores epidemias de ebola já registradas, caso as medidas de controle não sejam aceleradas. A agência afirmou que a dimensão da epidemia quando foi detectada inicialmente sugere uma ampla transmissão não detectada.

O surto se espalhou por mais de duas dezenas de zonas de saúde em três províncias do leste do Congo e chegou à vizinha Uganda, onde o número de casos confirmados aumentou em três na sexta-feira, chegando a 19.

Os casos estão sendo registrados em uma região marcada por conflitos armados, deslocamentos em massa, fronteiras permeáveis ​​e sistemas de saúde frágeis, o que dificulta os esforços para identificar casos e rastrear contatos.

Plano continental conjunto

Diante do surto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e os Centros Africanos de Controle e Prevenção de Doenças (África CDC) lançaram um plano continental conjunto de preparação e resposta, buscando cerca de US$ 319 milhões (mais de R$ 1 bilhão) até novembro para apoiar o controle de surtos em países afetados e fortalecer a prontidão em nações vizinhas. A versão final do plano estima as necessidades totais de financiamento em US$ 518 milhões.

De acordo com as autoridades de saúde, muitos pacientes confirmados desenvolveram sintomas entre 14 e 23 de maio, seguidos por um segundo surto com início dos sintomas entre 25 de maio e 3 de junho. O padrão sugere que o vírus continuou se espalhando nas comunidades antes que o surto fosse formalmente reconhecido.

A descoberta está de acordo com uma análise de modelagem feita pelo CDC dos EUA. A alta probabilidade de um grande surto decorre principalmente da dimensão da epidemia no momento em que foi detectada pela primeira vez, e não de evidências de que o vírus esteja se espalhando de forma excepcionalmente eficiente, afirmaram os pesquisadores da agência em um estudo .

Origem do surto

O surto pode ter se originado de um evento de transmissão comunitária em fevereiro, semanas antes de as autoridades serem alertadas sobre doenças inexplicáveis ​​em Ituri, sugeriu o modelo.

Dependendo das suposições sobre o número de mortes que já haviam ocorrido até o final de maio, a análise estimou que a data mais provável para a transmissão comunitária variava do final de janeiro até meados de fevereiro.

Em um cenário em que apenas 20% dos pacientes infectados sejam rapidamente identificados e isolados, o CDC projetou uma probabilidade de 65% de que o surto pudesse ultrapassar 20.000 casos em três meses. Se aproximadamente 70% dos pacientes forem isolados, apenas cerca de uma em cada 20 simulações resultaria em surtos com mais de 10.000 casos.

A análise da CDC aponta que alguns indicadores de resposta melhoraram. A proporção de contatos rastreados com sucesso aumentou de 46% para 58% em dois dias, enquanto quase 4.800 contatos estão agora sob monitoramento.

Conforme as autoridades de saúde, um novo laboratório de diagnóstico instalado em Mongbwalu está aproximando a capacidade de testagem das comunidades afetadas.

Obstáculos

Os esforços para conter o surto continuam a enfrentar obstáculos. O Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho condenou um ataque contra voluntários que realizavam uma operação de sepultamento seguro em Bunia, afirmando na sexta-feira que vários socorristas ficaram feridos.

Os ataques contra voluntários não só colocam vidas em risco , como também prejudicam os esforços para conter o surto e proteger as comunidades.

Ao contrário da cepa Zaire, responsável pela maioria das grandes epidemias de ebola, não existe vacina licenciada ou terapia aprovada especificamente para a doença causada pelo vírus Bundibugyo, embora diversas vacinas e tratamentos experimentais estejam em desenvolvimento.