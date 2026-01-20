Tempestade solar que atinge Terra é a mais intensa em 20 anos

Evento ocorre quando partículas carregadas são aceleradas por processos no Sol e chegam à Terra - Foto: Divulgação | Nasa

Uma tempestade de radiação solar que atinge a Terra na noite de segunda-feira, 19, e manhã desta segunda-feira, 20, é a maior e mais intensa em mais de 20 anos. Foi o que afirmou o Centro de Previsão do Clima Espacial (SWPC), ligado ao serviço de meteorologia espacial do governo norte-americano.

O fenômeno significativo de partículas energéticas solares de categoria S4 já está em curso, e os efeitos podem estar limitados principalmente a lançamentos espaciais, aviação e operações de satélite. A última vez que esses níveis foram observados foi em outubro de 2003.

Uma tempestade de radiação solar ocorre quando partículas carregadas são aceleradas por processos no Sol ou próximos a ele e chegam à Terra em quantidade suficiente. Tempestades dessa intensidade são muito raras.

Entre os efeitos da passagem da tempestade estão a perda completa das comunicações HF (alta frequência) nas regiões polares e risco aumentado para lançamentos espaciais e satélites. A SWPC orienta que operações de voos em grandes altitudes, principalmente ao longo de rotas polares, devem monitorar a situação.

Na manhã desta segunda-feira, 19, o centro informou que a passagem da Ejeção de Massa Coronal (EMC) continua, mas está enfraquecendo.

Após a passagem da tempestade, auroras boreais foram avistadas em áreas pouco usuais da Europa, como Groenlândia e Portugal. No Reino Unido, moradores relataram a presença de tons vibrantes de verde e rosa iluminando o céu noturno.a