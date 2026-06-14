Trump defende que EUA parem de chamar futebol de soccer: “É football"

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou no sábado, 13, em uma antiga discussão linguística ao afirmar que o futebol disputado na Copa do Mundo deveria ser chamado de "football" no país e não de "soccer".

Nos Estados Unidos, a distinção existe porque a palavra "football" costuma se referir ao futebol americano, esporte mais popular do país, no qual os jogadores carregam e lançam a bola com as mãos.

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Já a modalidade jogada com os pés, conhecida na maioria dos países por variações de "football", ficou popularmente conhecida como "soccer" para evitar confusão.

"A modalidade da Copa deveria ser chamada de football. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Temos que inventar outro nome para essa coisa da NFL", afirmou Trump em discurso na Casa Branca.

A declaração foi dada em meio ao entusiasmo dos Estados Unidos por serem uma das sedes do torneio mundial de 2026.

Na sexta-feira, 12, a seleção norte-americana teve um desempenho de destaque ao vencer o Paraguai por 4 a 1 na estreia da Copa.

Elogios à seleção

Nas redes sociais, após a partida, Trump elogiou a seleção dos Estados Unidos. "Parabéns à seleção dos Estados Unidos pela grande vitória sobre uma excelente equipe do Paraguai. Continuem assim", escreveu.