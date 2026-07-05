Trump fala com Putin por 90 minutos e oferece ajuda para guerra

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e ofereceu ajuda para buscar uma solução para a guerra na Ucrânia. A ligação durou cerca de 90 minutos, segundo o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, e ocorreu no sábado, 4.

"O presidente norte-americano confirmou mais uma vez sua disposição de trabalhar por um rápido fim dos combates e encontrar soluções para superar a crise", disse Ushakov neste domingo, 5, ao comentar a conversa.

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Ushakov, que classificou a ligação como "profissional e bastante construtiva", afirmou ainda que a Rússia busca "uma resolução político-diplomática do conflito, levando em conta a abordagem fundamental da Rússia".

A conversa entre Trump e Putin ocorre após os ataques de longo alcance da Ucrânia contra instalações da indústria petrolífera russa, que provocaram escassez de combustível em várias regiões do país.