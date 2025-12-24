Vai parar tudo! Governo anuncia feriadão prolongado para o Natal

Feriadão de Natal é confirmado por governo - Foto: Reprodução| Freepik

Os moradores do Paraguai terão, nos próximos dias de Natal, um incentivo maior para viajar pelo país durante esse período de festas. Já que, esta sexta-feira, 26, foi decretado como “feriado para fins turísticos”, emendando com o sábado, 27, e domingo, 28.

Em 2025, o dia exato do Natal, 25, será em uma quinta-feira, com isso, o governo resolveu dar um incentivo a seus cidadãos para viajarem dentro do país.

O decreto foi assinado no início do mês pelo presidente do país, Santiago Peña.

Véspera com expediente parcial

Somado a isso, o mandatário ainda confirmou, nesta segunda-feira, 22, que a véspera do Natal, dia 24, seria de expediente parcial para os servidores públicos do país.

Com isso, parte da população terá todo o período entre o meio-dia de quarta-feira, 24, até o retorno na segunda-feira, 29, para viajar pelo país.

De acordo com Peña, além de movimentar o turismo doméstico e o comércio, a ação também visa facilitar os reencontros familiares.

Feriado sustentado por lei

A criação de feriados extras ou pontos facultativos está respaldada por uma lei aprovada em 2025 pelo Congresso Nacional do Paraguai.

A estreia da norma aconteceu em setembro de 2025, quando o governo decretou feriado no dia seguinte à classificação do Paraguai para a Copa do Mundo de 2026.

Na região fronteiriça, em Ciudad del Este, o feriadão natalino deverá ter pouca interferência no funcionamento do comércio de importados no Paraguai.

Devido à grande movimentação turística em Foz do Iguaçu e municípios vizinhos, a maioria das lojas frequentadas por turistas funcionará normalmente (exceto no dia 25).