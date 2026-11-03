Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

TRAGÉDIA

VÍDEO: Helicópteros de resgate colidem durante pouso no Monte Everest

Dois turistas estavam dentro de uma das aeronaves no momento do acidente

Sara Santos
Por
As vítimas haviam sido resgatados da região do Everest quando sofreu o acidente
As vítimas haviam sido resgatados da região do Everest quando sofreu o acidente - Foto: Reprodução/X/Breaking911

Dois helicópteros de resgate colidiram nesta terça-feira, 3, enquanto se preparavam para pousar na região do Monte Everest. As imagens foram captadas por um serviço de transmissão ao vivo do Nepal e divulgado nas redes sociais.

Dois turistas estavam a bordo de uma das aeronaves. Um cidadão indiano morreu no acidente e um neozelandês ficou ferido, segundo informações das autoridades locais. O outro helicóptero apenas transportava carga.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O incidente aconteceu na área do acampamento base do Monte Everest. À agência Reuters, Kaman Singh Thapa Magar, chefe distrital de Solukhumbu, confirmou o resgate do neozelandês.

As vítimas haviam sido resgatados da região do Everest quando sofreu o acidente durante o pouso.

Leia Também:

AMEAÇA!

Sete aviões fazem pousos de emergência após suspeita de bomba na Europa
Sete aviões fazem pousos de emergência após suspeita de bomba na Europa imagem

O QUE ACONTECEU?

Anvisa fecha terminal em Santos e decisão chama atenção; entenda
Anvisa fecha terminal em Santos e decisão chama atenção; entenda imagem

MUNDO

O que pode afetar o Brasil nas eleições dos EUA? Veja o que muda
O que pode afetar o Brasil nas eleições dos EUA? Veja o que muda imagem

Como foi a colisão dos helicópteros?

No vídeo, é possível ver o momento em que os dois helicópteros se aproximando de um grupo de pessoas que aguardavam no solo. A hélice de uma das aeronaves colidiu com a parte traseira do outro helicóptero, rachando-o no meio.

O acidente ocorre durante o auge da temporada de trilhas no Nepal, período em que helicópteros transportam praticantes de trilha e alpinistas pela região.

Veja o vídeo do acidente:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Acidente aéreo Monte Everest Nepal

Relacionadas

Mais lidas