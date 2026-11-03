VÍDEO: Helicópteros de resgate colidem durante pouso no Monte Everest

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Dois helicópteros de resgate colidiram nesta terça-feira, 3, enquanto se preparavam para pousar na região do Monte Everest. As imagens foram captadas por um serviço de transmissão ao vivo do Nepal e divulgado nas redes sociais.

Dois turistas estavam a bordo de uma das aeronaves. Um cidadão indiano morreu no acidente e um neozelandês ficou ferido, segundo informações das autoridades locais. O outro helicóptero apenas transportava carga.

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O incidente aconteceu na área do acampamento base do Monte Everest. À agência Reuters, Kaman Singh Thapa Magar, chefe distrital de Solukhumbu, confirmou o resgate do neozelandês.

As vítimas haviam sido resgatados da região do Everest quando sofreu o acidente durante o pouso.

Como foi a colisão dos helicópteros?

No vídeo, é possível ver o momento em que os dois helicópteros se aproximando de um grupo de pessoas que aguardavam no solo. A hélice de uma das aeronaves colidiu com a parte traseira do outro helicóptero, rachando-o no meio.

O acidente ocorre durante o auge da temporada de trilhas no Nepal, período em que helicópteros transportam praticantes de trilha e alpinistas pela região.

Veja o vídeo do acidente: