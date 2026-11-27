O escritor e jornalista mexicano Humberto Padgett publicou um vídeo nas suas redes sociais anunciando a morte, após uma árdua batalha contra um câncer.

Padgett viveu por mais de um ano com o câncer que acabou se espalhando por todo o corpo até que faleceu em 22 de novembro de 2026.

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“Mesmo que seja assim, eu não queria ser eu a dar a notícia", disse o jornalista, pontuando que a mensagem foi gerada por inteligência artificial, já que, devido às complicações da doença, havia perdido a voz.

Veja o vídeo:

El reportero Humberto Padgett aprovechó la IA para despedirse tras perder la batalla contra el cáncer. Descanse en paz, reportero. https://t.co/O9gJVIwiiR Vía @CiroGomezL https://t.co/SKJzDX6F6E — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 23, 2026

Padgett contou como foram as consequências do câncer à medida que ia avançando: "Primeiro, destruiu minha boca e meu pescoço, roubando a minha voz", disse ele.

O profissional ainda pediu desculpas às pessoas que ele poderia ter magoado ou que sofreram com suas ações: "Peço desculpas por todos os erros que não consegui reparar para aqueles que ofendi", frisou.

A esposa de Humberto, Mariel Ibarra Falcón, também homenageou o marido nas redes sociais. No Instagram, ela anunciou a morte de Padgett, na qual relembrou toda a sua história na mídia mexicana.

"Humberto partiu para a grande via-gem em casa, em paz e rodeado pelas pessoas que o amam, após mais de um ano de luta contra o câncer." Um adversário que enfrentou com coragem e determinação, mas que acabou por tirar sua vida, sem jamais apagar sua memória ou os ensinamentos que deixou", disse.