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A agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA), aprovou na segunda-feira, 23, o giredestrant, primeiro novo tratamento hormonal em mais de 20 anos para pacientes com câncer de mama em estágio inicial.

Comercializado sob o nome Wilserdly, o medicamento é produzido pela Genentech, empresa do grupo Roche, e será administrado por meio de um comprimido diário.

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A aprovação contempla adultos com tumores positivos para receptores de estrogênio (ER+) e negativos para HER2, em estágios 1, 2 e 3, com risco intermediário ou alto de recidiva.

Esse é o subtipo mais comum da doença, caracterizado pela capacidade das células cancerígenas de utilizar o estrogênio para estimular seu crescimento.

O medicamento é indicado como tratamento complementar após a cirurgia, com o objetivo de reduzir as chances de a doença voltar.

A recomendação prevê o uso por até cinco anos ou até que ocorra uma recidiva ou toxicidade que impeça a continuidade do tratamento.

Como funciona o novo medicamento?

O giredestrant apresenta um mecanismo de ação diferente das principais terapias hormonais utilizadas atualmente, como o tamoxifeno e os inibidores de aromatase.

Medicamento giredestrant, aprovado nos Estados Unidos para o tratamento hormonal do câncer de mama em estágio inicial. - Foto: Reprodução

O tamoxifeno impede que o estrogênio se ligue aos receptores presentes nas células tumorais. Já os inibidores de aromatase atuam na redução da produção do hormônio pelo organismo.

O novo medicamento, por sua vez, bloqueia a ação do estrogênio e provoca a degradação dos próprios receptores hormonais, interrompendo o estímulo que favorece a multiplicação das células cancerígenas.

Mulheres que ainda não chegaram à menopausa precisam associar o tratamento a outro medicamento para suprimir a produção de hormônios ovarianos.

Estudo aponta redução de 30% no risco de recidiva

A decisão da FDA foi baseada no estudo clínico de fase 3 lidERA, que acompanhou 4.170 pacientes com câncer de mama ER-positivo e HER2-negativo.

As participantes foram divididas em dois grupos: um recebeu o giredestrant e o outro, tratamentos hormonais convencionais, como tamoxifeno e inibidores de aromatase.

Os resultados apontaram uma redução de 30% no risco de recorrência invasiva do câncer ou morte entre as pacientes que receberam o novo medicamento, em comparação com aquelas submetidas à terapia convencional.

Após três anos de acompanhamento, 92,4% das participantes tratadas com giredestrant estavam vivas e sem câncer invasivo. No grupo que recebeu os tratamentos tradicionais, o índice foi de 89,6%.

A diferença representa aproximadamente 28 pacientes a mais a cada mil nessa condição.

Apesar dos resultados, os pesquisadores ainda não conseguiram comprovar que o medicamento aumenta a sobrevida global das pacientes. Os dados sobre esse indicador ainda são considerados imaturos, e o acompanhamento continuará para avaliar os efeitos a longo prazo.

Quais são os efeitos colaterais?

Entre as reações adversas identificadas no estudo estão:

Dores musculares e articulares;

Ondas de calor;

Cansaço;

Dor de cabeça;

Náuseas;

Alterações em exames de sangue;

Redução da frequência cardíaca.

Segundo a FDA, o medicamento também apresenta alertas relacionados à bradicardia (batimentos cardíacos mais lentos que o normal) e à toxicidade para o desenvolvimento fetal. Por isso, deve ser utilizado com acompanhamento médico.

Quando o medicamento poderá chegar ao Brasil?

A aprovação concedida pela FDA autoriza a utilização do giredestrant nos Estados Unidos, mas não libera automaticamente sua comercialização no Brasil.

Para ser vendido no país, o medicamento precisa obter registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), responsável por avaliar sua qualidade, segurança e eficácia. A situação do produto pode ser acompanhada pelo sistema de consultas da agência.

Até a conclusão dessa etapa regulatória, não há autorização automática para que o medicamento seja comercializado no mercado brasileiro. A aprovação americana, portanto, representa um avanço nas opções de tratamento, mas ainda não significa disponibilidade para pacientes no Brasil.