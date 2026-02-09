Menu
HOME > MUNDO
COMPANHIA AÉREA

Voos para Venezuela retornam: empresa confirma data após tensão militar

Empresa espanhola reativa rotas após bombardeios e captura de Maduro; saiba quando as viagens recomeçam

AFP e Redação

Por AFP e Redação

09/02/2026 - 14:28 h

Equipes do exército dos EUA em solo venezuelano após invasão
Equipes do exército dos EUA em solo venezuelano após invasão -

A malha aérea internacional começa a se restabelecer na América do Sul. A companhia aérea espanhola Air Europa informou oficialmente nesta segunda-feira, 9, que retomará seus voos para a Venezuela a partir do dia 17 de fevereiro.

A decisão ocorre em um momento de estabilização do espaço aéreo, após um período de suspensão causado pela intensa mobilização militar dos Estados Unidos na região do Caribe.

Calendário de retomada da Air Europa

Segundo comunicado oficial disponível no site da companhia, a reativação da rota entre Madrid e Caracas será feita de forma gradual. Os primeiros voos estão confirmados para as seguintes datas:

  • 17 de fevereiro (Primeira operação)
  • 20 de fevereiro
  • 22 de fevereiro

"Estamos iniciando a reativação gradual da operação de e para a Venezuela", destacou a empresa, sinalizando o fim de um hiato que preocupava passageiros e o setor de logística internacional.

Entenda por que os voos foram suspensos

A interrupção das operações não foi exclusividade da Air Europa. No dia 21 de novembro, um alerta aéreo emitido pelos Estados Unidos indicava riscos severos devido à atividade militar no Caribe.

Trump diz que show de Bad Bunny no Super Bowl foi "nojento" e afronta aos EUA
Mais de 6 mil pacotes de M&M’s são retirados do mercado; entenda
Foto de cueca a email com Epstein: o escândalo do ex-chefão dos EUA
Nasa avança em estudo sobre vida no passado de Marte

O cenário se agravou com os bombardeios de Washington sobre Caracas e a captura do presidente Nicolás Maduro em 3 de janeiro. Diante da escalada do conflito, a FAA (Agência Federal de Aviação dos EUA) impôs restrições severas, impedindo que aeronaves comerciais sobrevoassem a região. Recentemente, com a mudança no quadro geopolítico, a FAA suspendeu as restrições, sinalizando segurança para a aviação comercial.

Outras companhias que voltam a operar

Enquanto a Iberia ainda avalia garantias de segurança antes de cravar uma data, outras gigantes do setor já confirmaram o retorno das conexões com o país sul-americano:

  • TAP (Portugal)
  • Avianca (Colômbia)
  • Copa Airlines (Panamá)

A retomada da Air Europa é vista pelo mercado como um marco para a normalização do fluxo de passageiros entre a Europa e a Venezuela, devolvendo a previsibilidade para quem possui bilhetes emitidos ou planeja viagens ao país.

