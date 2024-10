Bahia Beer é lançado em Alagoinhas para impulsionar economia local

Lançamento do evento aconteceu em um hotel na cidade de Alagoinhas - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

Aconteceu nesta quarta-feira, 16, no hotel Absolar, em Alagoinhas, o lançamento da segunda edição do Bahia Beer Festival, que vai ser promovido entre os dias 15 e 17 de novembro. Este ano, o evento será ampliado e sediará o Congresso Internacional da Cerveja (CONIB), com palestras de especialistas estrangeiros e o Concurso Internacional de Cervejas do Brasil (Brazilian International Beer Awards - BBA), com 27 países já confirmados.

A deputada estadual Ludmilla Fiscina (PV), autora do projeto de lei que estabeleceu Alagoinhas como capital estadual da cerveja, disse que o ponto-chave do evento é a visão empreendedora e a visibilidade para Alagoinhas.

Para o prefeito da cidade, Joaquim Neto (PSD), esse evento é uma oportunidade para aquecer o setor de serviços como a rede hoteleira, os bares restaurante e comércio em geral. "No ano passado nós tivemos cerca de 50 mil pessoas a cada noite. Tivemos as cervejas artesanais, tivemos um churrasco de forma costelas fogo de chão e grandes grandes atrações e curiosidades na cerveja. Esse ano nós vamos colocar como novidade maior para o público que gosta de dançar já que aqui é festejado o São João como se fosse um micareta regional através do trio elétrico na rua. Então, o evento serve para alagoinhas como grande propulsora da rede hoteleira, de bares e restaurantes, do comércio em geral, aqueles serviços que podem captar emprego e renda para a nossa cidade", salientou.

Prefeito de Alagoinhas, Joaquim Neto (PSD) | Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, disse que a construção o festival se dá em parceria do governo estadual e a prefeitura de Alagoinhas, que é um polo consolidado na produção de cerveja, o maior do norte e nordeste. Segundo Bacelar, "o objetivo do festival é potencializar a economia no entorno da produção de cerveja gerando emprego e renda para Alagoinhas e transformar o festival em um novo produto turístico da Bahia, entrando para o calendário de festas, fazendo uma diversificação da oferta turística do Estado", chamou atenção.

Secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar | Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

Para o empresário Develon da Rocha, organizador do Bahia Beer, o evento nasceu pequeno, mas já repercutiu no Brasil como um todo. "Com esse congresso, com o concurso e com o concurso gastronômico de cerveja no prato, a gente vai fortalecer cada vez mais o cenário de Alagoinhas, que tem hoje a segunda água do mundo e isso faz uma diferença enorme para quem produz cerveja", destacou. "Não tenho dúvidas nenhuma que podemos dizer que Alagoinhas de 12 a 17 vai ser uma semana incrível de eventos, aprendizagem, qualificação e claro, muita troca de experiência que é o que todo mundo precisa", celebrou. O evento vai ter a presença de grandes nomes da gastronomia como o renomado chefe Erick Jacquin.