Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PORTAL MUNICÍPIOS

Cachoeira participa da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres

Coordenadora do CRAM de Cachoeira representou o Recôncavo Baiano em Brasília

Redação

Por Redação

02/10/2025 - 20:43 h
5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM) em Brasília
5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM) em Brasília -

Entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, a coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Cachoeira, Jéssica Costa, participou da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM), representando o município.

Com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas”, a iniciativa buscou garantir a ampla participação das diversas vozes femininas representadas por entidades, organizações e movimentos sociais. O encontro promoveu um diálogo entre a sociedade civil e os órgãos responsáveis pelas políticas para as mulheres em âmbito municipal, estadual, distrital e federal.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

"ACM Neto quer manchar a imagem de Cachoeira", dispara Eliana Gonzaga
Governo cria gabinete de crise para monitorar casos de intoxicação por metanol
Excesso de cargos comissionados é investigado na Prefeitura de Irecê
Estradas rurais seguem precárias em Ilhéus após convênio milionário não executado

A 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres é promovida pelo Ministério das Mulheres e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em parceria com entes federativos e a sociedade civil.

“É uma honra nossa gestão estar participando representando o Recôncavo Baiano e Cachoeira, levando nossas vozes e histórias para reafirmar que o futuro das mulheres é agora — e ele será de mais direitos, mais dignidade e mais oportunidades”, afirmou a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cachoeira direitos das mulheres Eliana Gonzaga recôncavo baiano

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM) em Brasília
Play

Turistas denunciam cobrança de R$ 700 para acessar praia paradisíaca na Bahia

5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM) em Brasília
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM) em Brasília
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM) em Brasília
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x