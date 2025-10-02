Cachoeira participa da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres

5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM) em Brasília - Foto: Divulgação

Entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, a coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Cachoeira, Jéssica Costa, participou da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM), representando o município.

Com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas”, a iniciativa buscou garantir a ampla participação das diversas vozes femininas representadas por entidades, organizações e movimentos sociais. O encontro promoveu um diálogo entre a sociedade civil e os órgãos responsáveis pelas políticas para as mulheres em âmbito municipal, estadual, distrital e federal.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres é promovida pelo Ministério das Mulheres e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em parceria com entes federativos e a sociedade civil.

“É uma honra nossa gestão estar participando representando o Recôncavo Baiano e Cachoeira, levando nossas vozes e histórias para reafirmar que o futuro das mulheres é agora — e ele será de mais direitos, mais dignidade e mais oportunidades”, afirmou a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT).