Compra de votos deixa prefeito cassado e inelegível na Bahia

Ueliton Valdir Palmeira Souza (Avante), prefeito de Contendas do Sincorá - Foto: Reprodução

O prefeito de Contendas do Sincorá, centro sul da Bahia, Ueliton Valdir Palmeira Souza, conhecido como Didi, e a vice-prefeita Erica Brito de Oliveira, ambos do Avante, tiveram os mandatos cassados pela Justiça. Os dois foram acusados de um esquema de compra de votos nas eleições de 2024.

Mais duas pessoas estão sendo investigadas, entre elas, a filha de Ueliton Souza, acusada de ser a responsável pelas transações no PIX.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Compra de votos

A investigação apontou que Ueliton Valdir, bem como Erica Brito, teriam ofertado valores que oscilam entre R$ 500 e R$ 2 mil, em troca dos votos. Ueliton derrotou Margareth Pina (PSD) com diferença de 58 votos.

Sendo assim, Ueliton Souza está inelegível por oito anos, e ainda deve pagar multa de R$ 10 mil. Caso a decisão se concretize, novas eleições podem ser convocadas no município.