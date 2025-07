Distribuidora de combustíveis vai ser instalada em Alagoinhas

Esse é o terceiro protocolo de instalação de novas empresas na cidade, desde que o prefeito Gustavo Carmo (PSD) assumiu - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Alagoinhas e a Petrosal Distribuidora de Combustíveis, assinaram nesta quinta-feira, 10, protocolo de intenções para a implantação da indústria no município. A previsão é que em 10 meses a Petrosal inicie a operação, e a estimativa de investimento é de R$ 20 milhões nos três primeiros anos de funcionamento.

Inicialmente, a Petrosal deve gerar cerca de 140 empregos, entre diretos e indiretos. De acordo com o protocolo de intenções, a empresa compromete-se a contratar, no mínimo, 80% de mão de obra local, considerando as exigências técnicas e operacionais necessárias. A distribuidora vai funcionar em uma área de aproximadamente 25 mil metros quadrados, que será doada pelo município. Além disso, vai ter direito aos benefícios previstos na legislação municipal para atração de empreendimentos.

O prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD) disse estar satisfeito com o momento, por mostrar ao Brasil, e até ao mundo, os potenciais do município.

"Vamos, com muita firmeza e força, seguir mostrando que a nossa cidade tem avançado na atração de empresas, de novos negócios, gerando emprego e renda para a população”, disse Gustavo Carmo.

Desde que Gustavo Carmo assumiu, esse é o terceiro protocolo de instalação de novas empresas na cidade desde que ele assumiu a gestão municipal, no início deste ano.

O Diretor da Petrosal, Marcio Conceição Dantas disse que a empresa realizou um estudo técnico preliminar com a finalidade de embasar o aprimoramento da logística na região, visto que outra empresa do grupo atua nesse setor. O resultado do estudo incentivou o estabelecimento da distribuidora no município.

“Como já desenvolvemos atividades na área de combustíveis, enxergamos em Alagoinhas, polo petrolífero, um local adequado para a instalação da Petrosal. A logística impulsionou a distribuidora, que por sua vez, vem impulsionar esse mercado de combustíveis aqui para a cidade”, afirmou Dantas.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Emprego, Deraldo Carlos, a chegada da empresa é reflexo direto do ambiente favorável que a cidade tem buscado oferecer aos investidores.

“Esse investimento significa geração de empregos, aumento na arrecadação municipal, diversificação da nossa matriz econômica e, acima de tudo, a confiança do setor privado no potencial da nossa cidade”, destacou.

O secretário ressaltou ainda que a nova distribuidora vai contribuir para atrair outros empreendimentos e consolidar o município como um polo regional industrial.

Participaram do ato de assinatura o deputado estadual Radiovaldo Costa, o presidente da Câmara de Vereadores Cleto da Banana, os vereadores Juci Cardoso e Jorge da Farinha, o secretário de Governo Anderson Baqueiro e representantes da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Alagoinhas (Acia).