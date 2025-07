Programa leva atendimento médico itinerante em Luís Eduardo Magalhães

Ideia do Programa é entregar atendimento de qualidade para um grande número de pessoas, descentralizando os serviços - Foto: Divulgação

O município de Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, inovou mais uma vez na área da saúde. Após criar o Centro de Parto Normal, que já trouxe ao mundo mais 700 bebês, o prefeito Junior Marabá (PP) deu início nesta quinta-feira, 10, a uma ação pioneira na região, que é o programa 'Saúde no seu Bairro', o qual leva atendimentos médicos especializados para próximo da população.

“A ideia do Programa é entregar até o próximo sábado, 12, atendimento de qualidade para um grande número de pessoas, descentralizando os serviços. Durante os três dias, a expectativa é atender 5 mil pacientes em sete especialidades, entre elas, ultrassonografia, cardiologia, oftalmologia, ortopedia e ginecologia", disse o secretário de Saúde, Pedro Henrique Barreto.

Uma das atendidas foi a dona de casa Maria do Carmo, que realizou uma ultrassonografia das mamas.

“Graças a Deus, estou saindo com o resultado do meu exame na mão. Estou muito feliz, atendimento nota 10”, comemorou.

O prefeito Júnior Marabá (PP), disse que a concretização do programa é vista como gratificante,

“A cidade sonhou por muito tempo com uma saúde que oferecesse dignidade, com uma saúde que estivesse na porta da casa das pessoas, para cuidar da nossa população e das nossas famílias. Da mesma forma que zeramos as filas por cirurgias eletivas, o objetivo agora é zerar as filas por exames e consultas”, finalizou Marabá.