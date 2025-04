Ex-candidato a prefeito de Itacaré tem prisão decretada pela Justiça

Guilherme Tacini Ibanes teria violado ordem judicial - Foto: Divulgação

A Justiça da Bahia decretou a prisão preventiva de Guilherme Tacini Ibanes Serra, conhecido como Guilherme da Vila Baiana, ex-candidato a prefeito de Itacaré (União Brasil). A decisão foi proferida pelo juiz Daniel Álvaro Ramos, após o ex-candidato descumprir uma medida protetiva solicitada pela própria mãe.

De acordo com o processo, Guilherme teria violado a ordem judicial no dia 04 de abril de 2025, ao se aproximar da mãe e de outros familiares, em meio a uma disputa por imóveis, incluindo a Pousada Villa Baiana. As denúncias envolvem violência psicológica, física, moral e patrimonial.



O Ministério Público da Bahia se manifestou a favor da prisão, destacando o risco à segurança das vítimas e o desrespeito às determinações legais. A Justiça acatou o pedido e expediu o mandado de prisão preventiva.

O caso é parte de uma briga jurídica familiar, que envolve acusações graves e medidas judiciais em curso. O processo segue em sigilo, e a prisão marca um novo capítulo no embate entre o ex-candidato e seus próprios familiares.