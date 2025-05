Ex-prefeito é multado por manter médicos clínicos sem formação específica

Ex-prefeito de Barra, Artur Silva Filho - Foto: Reprodução

O Tribunal de Contas dos Municípios acatou as conclusões do relatório de auditorias realizadas no município de Barra, Vale do São Francisco da Bahia, na gestão do ex-prefeito Artur Silva Filho. Foi avaliado o cumprimento das normas legais e regulamentações vigentes à Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Uma multa de R$ 5 mil foi imputada ao gestor pelas irregularidades identificadas durante a fiscalização.

Entre as principais irregularidades estão a possibilidade de contratações temporárias precárias, mantidas há mais de 11 anos, sem realização de concurso público, o que resulta em alta rotatividade e compromete a continuidade do serviço médico; e a predominância de médicos clínicos gerais sem formação específica em Saúde da Família, sendo constatado o atendimento médico irregular em algumas unidades e a ausência de pediatras.

Foram registradas ainda no relatório, a existência de salas de vacinação com dimensões reduzidas, má ventilação, infiltrações e mofo; banheiros em condições confortáveis ​​e com ausência de acessibilidade arquitetônica; ausência de equipamentos essenciais para o funcionamento das unidades visitadas, como balança infantil, autoclave, estetoscópio pediátrico e negatoscópio; inexistência de inventário atualizado dos bens móveis das Unidades de Saúde visitadas; a falta de sistema informatizado e de indicadores para a realização da gestão do fluxo de encaminhamento das demandas existentes, com estoque de demanda reprimida por exames e consultas especializadas; entre outras.