TEOFILÂNDIA

Hospital na Bahia não cumpre prazo e aparelho permanece sem funcionar

Promessa foi que aparelho de raio x já estaria funcionando nesta quinta-feira, 31

Por Rodrigo Tardio

01/08/2025 - 0:09 h | Atualizada em 01/08/2025 - 10:43
Hospital Municipal Hospital Waldemar Ferreira de Araújo, em Teofilândia
Hospital Municipal Hospital Waldemar Ferreira de Araújo, em Teofilândia

Após denúncia sobre o não funcionamento do aparelho de Raio X, no Hospital Municipal de Teofilândia, nordeste da Bahia, o prazo dado pela Prefeitura, para o conserto do equipamento, que foi nesta quinta-feira, 31, não foi cumprido. Sendo assim, a máquina continua sem funcionar, o que tem deixado pacientes sem uma avaliação ortopédica precisa.

A denúncia foi da vereadora Gilmara Cruz (União Brasil), que utilizou as redes sociais para cobrar a solução do problema, por parte da gestão municipal do prefeito Higo Moura (PSB).Em um vídeo gravado, Gilmara cobrou prazo para conserto do equipamento e ofereceu o próprio salário para que a gestão resolvesse o problema. A vereadora chegou a dizer que cederia o salário para o conserto.

A Prefeitura tinha alegado, que "com o uso contínuo, o raio-X exige manutenções periódicas, especialmente após o alto fluxo de atendimentos registrado nos últimos meses, período marcado por grandes eventos e aumento nos casos de síndromes respiratórias e internacionais".

A presidente da Câmara, vereadora Núria Evangelista (Republicanos) gravou um vídeo, no qual rebateu a parlamentar denunciante.

"Diante da proposta generosa dela, lanço aqui um desafio também, pois estou disposta a contribuir com parte do meu salário. Orçamento feito, técnico acionado e fornecedor contactado. Se a intenção é mesmo resolver, me ligue", reiterou.

Enquanto isso, pacientes que precisam de realizar os exames, precisam se deslocar para outros municípios, como Barrocas e Araci.

A reportagem procurou a secretária de saúde do município, Alice Carvalho, a qual informou que a peça da máquina já está vindo de Salvador, para que seja feita troca e consequentemente o conserto.

x