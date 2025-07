Idosa é esquecida em sala de unidade médica de Ipiaú

Paciente só foi liberada com chegada do segurança da unidade - Foto: Reprodução

Um exemplo de total descaso. Assim foi a situação de uma paciente idosa de 69 anos, que ficou trancada dentro do Centro de Saúde Dr. Elvídio Antônio Santos, em Ipiaú, Sul da Bahia, nesta segunda-feira, 7.

A paciente relatou ser hipertensa e diabética, e que teria recebido atendimento por volta das 11h da manhã, momento no qual foi encaminhada para iniciar procedimento com soro. Após finalizar o acesso do insumo (soro), a idosa percebeu que havia sido deixada sozinha no local, sem quaisquer profissional presente.

"Minha mãe entrou em desespero e ligou para mim, aqui em Salvador. Acionei a Polícia Militar também conhecidos no município. Deixaram minha mãe sozinha com a medicação no braço. Após um tempo, o porteiro abriu a sala quase 3 horas depois", disse a filha da idosa. Vamos tomar as providências necessárias após esse descaso, já que a Prefeitura não está dando qualquer apoio pra nós", disse a advogada Cintia Assunção, filha da paciente.

Em janeiro deste ano, pacientes que residem no município, e que precisaram do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), denunciaram as péssimas condições do ônibus que presta o serviço para a gestão da prefeita Laryssa Dias (PP).

Em nota, a Prefeitura de Ipiaú diz considerar o fato lamentável e informou que vai adotar todas as providencias administrativas e legais necessárias para a apuração do caso. A Secretaria afirmou que realiza periódicos treinamentos dos profissionais e vem promovendo o acolhimento dos novos servidores aprovados em recente concurso público, para que sejam qualificados ao exercício da função.

A nota diz ainda, que tão logo tomou conhecimento do ocorrido, a diretora de Atenção Básica, Edilene Guimarães se deslocou até unidade, onde conversou com a paciente, prestou assistência e solidariedade e pediu desculpas pelo ocorrido. A Secretaria diz se colocar à disposição da paciente e familiares no sentido de auxiliar no que for possível.