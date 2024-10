Ilhéus: Marão e Soane são alvos de nova investigação da PF

Apuração detalha que Marão teria utilizado de maneira “escancarada” da máquina pública para promover e eleger Soane - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A deputada estadual Soane Galvão (PSB) e o seu esposo, o atual prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre (PSD), o Marão, estão sendo investigados pela Polícia Federal (PF) por práticas de abuso de poder político e econômico.

Conforme documentos do caso que o Portal A TARDE teve acesso, a investigação apura crimes eleitorais que teriam sido praticados em 2022 pelo atual gestor de Ilhéus e, na ocasião, pela candidata Soane.

O documento detalha que Marão teria utilizado de maneira “escancarada” a máquina pública para promover e eleger Soane através de medidas ilegais.

Entre elas, o ofício cita:

- Prática de corrupção eleitoral;

- Coação de eleitores;

- Coação de professores para participarem de reunião política na cidade;

- Utilização de carro oficial para transportar material publicitário de Soane;

- Utilização de servidores públicos vestidos de camisas e adesivos de propaganda de Soane para se reunirem publicamente em apoio, “demonstrando estarem disponíveis como ‘cabos eleitorais’;

-Publicidade institucional casada;

- Abuso do poder político e de autoridade;

- Utilização do secretariado e vereadores da base para conseguir promover, com o uso da máquina administrativa, sua companheira de Soane;

- Atos de propaganda praticados com abuso do poder político;

- Improbidade administrativa eleitoral;

- Uso indevido dos meios e comunicação;

As apurações da PF também mencionam eventos que ocorreram e que comprovam as irregularidades, sendo eles em suas maiorias vídeos. O caso lista como provas:

- Publicidade eleitoral de Soane Galvão sendo transportada em veículos oficiais, com ação sendo flagrada em vídeo;

- Vídeo de servidores públicos municipais reunidos em praça vestindo camisas de cor laranja, que é a cor de campanha de Soane, com adesivos de sua publicidade eleitoral colados nas vestes;

- Imagens de motoristas de lotação e de aplicativo, enfileirados em posto de gasolina recebem abastecimento e dinheiro (“cemzão”, como diz um deles ao balançar nas mãos um “maço de santinhos de Soane Galvão”);

- O vereador Abraão, da base do governo e o Secretário com adesivo de propaganda da candidata a Deputada Estadual, sendo flagrado falando de Soane, anunciando a construção de obras públicas de passeio, ciclovia, escadarias, em bairro de Ilhéus, enaltecendo o Prefeito es as candidaturas de Soane Galvão (denominada de “Secretária Soane”) e do Deputado Paulo Magalhães;

- O prefeito Mário Alexandre, vestido como cabo eleitoral da mulher Soane, anunciando os benefícios à população com construção de quadra poliesportiva na Avenida Litorânea Norte em Ilhéus e ressaltando a necessidade de ter uma representante na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia que coloquem no orçamento do Estado, recursos para obras públicas de Ilhéus;

- Vídeo de Marão violando a impessoalidade na administração pública municipal, com fins eleitorais, anunciando o início das “obras de construção do Atacadão”, ocasião em que agradece a todos os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Soane Galvão, afirmando que a conquista “é fruto de um trabalho que Soane iniciou;

- Flagra de Soane Galvão em Teatro Municipal de Ilhéus, onde reúne grande parte dos servidores públicos municipais, entre contratados e estagiários, para anunciar o seus feitos à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, demonstrando ser uma reunião de campanha dando o pontapé inicial à propaganda eleitoral.

A reportagem entrou em contato com a deputada, no entanto, até o fechamento da matéria não obteve nenhum retorno. O espaço segue aberto para manifestações.



Operações envolvendo Marão

Nos últimos dias, a PF deflagrou duas operações com alvos Marão e o seu candidato à prefeitura da cidade, Bento Lima (PSB). A primeira ocorreu na quinta da semana passada, 26, onde foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão. Os dois foram alvos da Operação Barganha, que investiga supostos crimes de corrupção, desvio de recursos, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.



As investigações apontaram ainda que o prefeito teria negociado propinas em contratos, incluindo o custeio parcial de um carro para sua esposa, a deputada Soane.

Já nesta terça, 1, a dupla, conforme antecipou o Portal, mais uma vez foi centro de uma ação, da Operação Coronelismo, que prevê o combate aos crimes eleitorais e conexos praticados por coligação partidária.



Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nos municípios baianos de Ilhéus, Salvador e Conceição do Coité. As investigações apontaram o uso ilegal da estrutura pública municipal, com emprego de servidores, veículos e combustíveis públicos, em benefício de determinada coligação partidária, ocasionado prejuízo aos cofres públicos municipais.

No decorrer das investigações também foram identificadas supostas fraudes documentais, com superfaturamento de contratos, praticadas, em tese, para encobrir o uso ilegal da estrutura pública em benefício privado.

Confira alguns indícios: