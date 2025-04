Indígenas protestam por ajustes na Educação de Porto Seguro

Entre as principais exigências estão também as melhorias estruturais nas escolas indígenas - Foto: Reprodução

Pelo menos 80 indígenas protestaram na Câmara Municipal de Porto Seguro, sul da Bahia, onde reivindicaram ajuste na educação do município. Os indígenas carregaram cartazes, com danças e músicas típicas durante o protesto. Regência de Classe, concurso público e profissionais imparciais estão entre as reivindicações para a Prefeitura de Porto Seguro, na gestão do prefeito Jânio Natal (PL).

O vice-presidente da Câmara Municipal de Porto Seguro, vereador Lucas Nascimento (PSDB), que presidiu a sessão ordinária da última quinta-feira, 10, encerrou a sessão assim que os protestos foram iniciados.

Os cartazes traziam os dizeres “Concurso Já”. Após o ato na Câmara, os manifestantes seguiram em caminhada até a sede da Secretaria Municipal de Educação. Entre as principais exigências estão também as melhorias estruturais nas escolas indígenas, a recuperação das estradas que dão acesso às comunidades e a oferta de transporte escolar adequado.

As lideranças apontam que a maioria dos professores nas escolas indígenas é contratada e não efetivada, deixando uma categoria mais vulnerável à perda do adicional de regência, intensificando a precarização do ensino nas aldeias. Uma manifestação contada com o apoio de representantes de entidades ligadas à causa indígena e à educação.