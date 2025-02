LEM quer ir além do agro: educação e turismo são prioridades da gestão

Prefeito reeleito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP) - Foto: Divulgação

Apenas uma rua de chão batido, que simbolizava o ponto de apoio da BR-242, estrada que ligava a Bahia a Goiás: assim era a cidade de Luís Eduardo Magalhães, em 1998.

Quase 25 anos depois, a capital cresceu junto com o agronegócio, e hoje, se destaca pelos seus altos índices do Produto Interno Bruto (PIB) estadual e pela produção de grãos.

O município, atualmente comandado pelo prefeito reeleito Júnior Marabá (PP), quer ir além e intensificou as obras estruturantes da cidade. Em visita ao Portal A TARDE, nesta quarta-feira, 29, o assessor especial do Executivo, Sylvio Lyra, contou quais serão os próximos passos adotados pela gestão.

“Hoje, LEM (Luís Eduardo Magalhães) é a cidade que mais cresce no Brasil e na Bahia. A obrigação do município hoje é estruturar a cidade para receber esse crescimento. [Sendo assim] a gente trabalha com duas linhas: o desenvolvimento da mão de obra e o turismo de evento”, disse.

Um dos programas de fortalecimento da mão de obra, fruto do esforço municipal, é o ‘Qualifica LEM Social’, considerado uma iniciativa pioneira na cidade, que oferece cursos de qualificação para jovens e adultos.

“A gente forma mão de obra para que seja disponibilizada para que, na hora que haja uma necessidade de contratação, a gente contrate”, explicou o assessor especial.

No que se refere ao turismo de evento, o jovem município tem investido no fomento do São João/São Pedro, do Viva LEM, e do Natal, quando a cidade vira uma verdadeira vila natalina, como descreveu Lyra.

“Vai ser o segundo ano que deixou de ser São João para virar São Pedro. Logo depois, a gente tem o Viva LEM, que é o evento gospel, e no fim do ano, temos o Natal LEM. Hoje, a gente pode falar com toda a certeza que é a maior vila natalina do Nordeste”, afirmou.

Em 2024, a cidade implantou um castelo inflável e pista de patinação para a população, pela primeira vez. Além disso, os moradores também tiveram acesso a casa do papai noel, parque de diversões, e árvore de natal.

Educação

Outra prioridade do governo Marabá (PP) é a Educação. Neste novo ano de gestão, além da entrega do kit escolar, que envolve fardamento, mochila e material, a prefeitura dará aos alunos um par de tênis.

“Foi feito um trabalho de qualificação da merenda escolar. O aluno que chega à escola tem o desjejum, com uma fruta ou vitamina. Hoje, os alunos da creche fazem cinco refeições. Então, é toda uma ideia de privilegiar a educação”, afirmou o assessor especial.

Já o superintendente do Executivo, João Ricardo, fez uma comparação entre o agronegócio e a população da cidade para explicar o crescimento dos alunos matriculados nas escolas municipais.

“O que esse mandato fez foi eliminar o abismo que existia entre a riqueza do agro e a percepção da população. Hoje em dia, esse abismo não existe mais. A gente tem os números de alunos matriculados mais do que os de Barreiras, município vizinho”, complementou.

Bahia Farm Show

As novidades sobre a Bahia Farm Show, que será celebrado nos dias 11 a 15 de junho, ainda estão sob sigilo do Executivo municipal. Sem dar maiores detalhes sobre o evento, a equipe do prefeito garantiu ao A TARDE que, neste ano, o município se destacará com o “maior estande”.

“A prefeitura está sempre presente na Bahia Farm com estande para receber a população e a cada ano a gente pensa em algo inusitado”, disse a secretária de Comunicação (Secom), Marcella Guimarães. “Não posso contar o que vai acontecer, mas com certeza, será algo bem interessante”, disse entre risos.

Em 2024, por exemplo, o estande do município foi voltado para a área da educação. Na ocasião, milhares de alunos das escolas municipais estiveram presentes no evento.

Visita

A visita da equipe do prefeito Júnior Marabá (PP) ao Grupo A TARDE contou com a presença do assessor especial do Executivo, Sylvio Lyra; da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), Marcella Guimarães; e o Superintendente do Executivo, João Ricardo.

Já do Grupo estiverem presentes o diretor executivo de Relações Institucionais, Luciano Neves; diretora de Núcleo Digital, Caroline Gois; Head de conteúdo, Rafael Sena e o diretor da Rádio A TARDE FM, Eduardo Dute.