Luís Eduardo Magalhães supera Salvador e ganha título inédito

Luís Eduardo Magalhães - Foto: Divulgação | Secom

Luís Eduardo Magalhães, localizado no oeste baiano, é a cidade mais desenvolvida da Bahia, isso é o que revela a pesquisa Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), divulgada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), na quinta-feira, 8. O título do local ultrapassa a capital baiana.

O município, administrado pelo prefeito Júnior Marabá (PP), se destaca por três importantes áreas: geração de emprego e renda, educação e saúde.

Na criação de emprego, por exemplo, o município foi o único a alcançar o grau de desenvolvimento considerado alto nesse indicador.

Segundo os dados disponibilizados pelo IFDM, o município saltou de 0,5500 em 2013 para 0,6865 em 2023, um crescimento expressivo de 24,8% na última década.

Confira dados

Emprego e Renda: de 0,8813 para 0,8891

Educação: de 0,2887 para 0,5088

Saúde: de 0,4801 para 0,6616

O que diz o prefeito

O prefeito Júnior Marabá (PP) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 9, para comentar sobre o resultado do levantamento.

“Pessoal, recebemos uma notícia muito legal: Luís Eduardo Magalhães é top 1 entre os 417 municípios da Bahia! Segundo o índice publicado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que avalia os municípios brasileiros em termos de Emprego & Renda, Saúde e Educação com base em dados de 2023. E o melhor de tudo: na Educação tivemos avanços significativos, o que nos traz um sentimento de realização e mostra que estamos no caminho certo com nossos pequenos, para que se tornem os grandes protagonistas da nossa próspera cidade", disse.

