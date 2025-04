LEM: Júnior Marabá entrega 21ª unidade de saúde do município

Júnior Marabá entregou equipamento nesta quarta, 16 - Foto: Assessoria

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), entregou, nesta quarta-feira, 16, a Unidade Básica de Saúde Pastor Adail José, no bairro de Santa Cruz. Esse é o 21º equipamento do tipo no município.

A unidade tem capacidade de atender até 3.500 pessoas, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, e deve realizar cerca de 650 atendimentos médicos por mês. Ao entregar a UBS, Marabá destacou a necessidade de garantir uma atenção primária no sistema de saúde.

“Sabemos da importância de fortalecer a atenção primária, afinal, é a porta de entrada para o sistema de saúde, onde tudo começa. No início do mês entregamos a Ceni Fraga, no Centro da cidade, e agora a Pastor Adail, aumentando a cobertura da atenção primária na cidade, garantindo um atendimento mais humanizado aos nossos pacientes", destacou o o prefeito.

Quem é Júnior Marabá?

Reeleito prefeito de Luís Eduardo Magalhães com 83,52% do votos, Júnior Marabá é natural de Rio Verde, em Goiás. O político tem 34 anos e tem como vice Franklin Willer (União Brasil). A coligação 'A Mudança vai Continuar', vencedora no pleito, foi formada por PP, União, Republicanos, MDB, Podemos e Federação PSDB/Cidadania.