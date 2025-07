Morador brada sobre água suja nas torneiras de Catu: "Suco de tamarindo"

Água - Foto: Cidadão Repórter

A população de Catu, Nordeste da Bahia, enfrenta problemas com a qualidade da água fornecida no município. Em vários bairros, a água tem saído das torneiras com uma cor escura, o que parece um aspecto de sujeira. Em um vídeo enviado para a reportagem do portal A TARDE nesta quarta-feira, 9, um morador aparece indignado, ironizando o líquido fornecido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

"A cor da água é assustadora e não serve nem para lavar louça. Não é suco de tamarindo não, né?", narra o morador. "A conta tá paga em dia, mas o serviço oferecido tem sido assim", complementa.

Mesmo com a obra do novo sistema de abastecimento da fazenda Alva Luz, com o novo reservatório de 560 mil litros de água para atender a sede e zona rural, a qualidade da água do órgão responsável pelo abastecimento não melhorou, o que obriga a população a recorrer ao abastecimento com carro pipa.

Uma das áreas mais atingidas, é o bairro Rua Nova, onde diversos moradores reclamam que não realizam atividades básicas para manter condições mínimas de higiene.

"O prefeito Pequeno Sales (PT) prometeu uma caixa d´água com capacidade para 500 mil litros. Até agora não resolva nosso problema", reiterou outro morador.

O fato curioso é que Alagoinhas, cidade a 30 km de Catu, também no Nordeste Baiano, foi considerada pelo próprio SAAE, como a cidade com a segunda melhor água do mundo, e que se tornou referência nacional por união científica, participação popular e gestão sustentável em um plano de saneamento ambiental considerado pioneiro no Brasil.