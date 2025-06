Municípios em situação de emergência investem cifras milionárias para São João

- Foto: Xando Pereira / AG. A TARDE

Cidades baianas em situação de emergência por conta da estiagem investiram em gastos milionários para a contratação de artistas no São João neste ano.

Presentes no top-15 das cidades que mais investiram para o festejo junino, os municípios de Senhor do Bonfim, no norte do estado, Quijingue e Tucano, ambos no nordeste baiano, pagarão cifras suntuosas para artistas como Nattanzinho, Banda Magníficos, Unha Pintada, entre outros artistas.

Senhor do Bonfim investiu R$ 5,33 milhões no pagamento dos cachês, Tucano investiu R$ 4,29 milhões e cidades como Muquem de São Francisco, que entrou no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec) no último dia 18 por conta da estiagem, e que irá dispor de R$ 1,45 milhão para o pagamento dos artistas contratados.

A situação de Quijingue, que possui um dos piores Produtos Internos Brutos (PIB) da Bahia, chama atenção após o município aumentar em quase quatro vezes os gastos em contratação com as atrações do São João 2025, de acordo com o Painel de Transparência do Ministério Público do Estado (MP-BA).

A cidade que conta com apenas 25.272 habitantes, investiu R$ 5,2 milhões na festividade deste ano — um acréscimo de R$ 3,9 milhões em relação a 2024, quando o gasto foi pouco mais de R$ 1,3 milhão.

Atualmente, 111 municípios baianos estão listados no Sindpec por conta das secas ou chuvas intensas.

Outras cidades

Em situação de emergência desde março de 2025 por conta da estiagem, a cidade de Belo Campo, no centro-sul baiano, pagará R$ 1,83 milhão para garantir as atrações de Sâo João na cidade. Artistas como Rony Barbosa, Toque Mais e Forró da Arapuca estão na programação.

Tendo decretado o estado de calamidade pública em maio, e com vigência até novembro, o município de Iaçu, na Chapada Diamantina, irá sediar o Arraía do Mochilão com atrações de peso como Marclos e Belutti, Dorgival Dantas, Devinho Novaes e outros. O investimento será de R$ 2,02 milhões.

Cidade turística também na região da Chapada Diamantina, Mucugê irá pagar R$ 1,86 milhão para a contratação de 27 artistas que irão se apresentar na Vila Junina.

A Norma Técnica Conjunta nº 001/2025, assinada pelo Ministério Público da Bahia conjuntamente com o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e os Tribunais de Contas dos Municípios (TMC), determina que municípios que estejam nessa conjuntura não podem utilizar cursos federais e estaduais repassados devido à calamidade pública para financiar festejos juninos e devem evitar solicitar ao legislativo municipal suplementação orçamentária para realização das festas.