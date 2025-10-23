Prefeito de cidade baiana escapa de punição após prazo vencer

Marcelo Pedreira, ex-prefeito de Governador Mangabeira - Foto: Divulgação

O ex-prefeito de Governador Mangabeira, Região Metropolitana de Salvador (RMS), Marcelo Pedreira (PP), escapou de punição após a prescrição do prazo das sanções as quais poderiam ser aplicadas.

Marcelo chegou a ser condenado ao pagamento de multa no valor de R$10 mil e ressarcimento de R$162,3 mil aos cofres públicos, após denúncia formalizada por duas moradoras do município ao Tribunal de Contas (TCM).

A Corte chegou a reduzir a multa ao gestor para R$ 6 mil em voto de vista, seguido de novos pedidos de análise, os quais suspenderam o julgamento por diversas ocasiões.

Sendo assim, o caso foi encerrado sem a aplicação das penalidades financeiras definidas.

Propaganda ilegal

Em 2022, três dias antes da eleição para o governo do Estado, denúncia de um morador do município, apontou a instalação de propaganda política de candidatos em vias públicas da cidade.

De acordo com a denúncia a ordem tinha sido dada pelo então prefeito, Marcelo Pedreira, que apoiou os candidatos ACM Neto e Cacá Leão, ao governo da Bahia e Senado, respectivamente.

Ainda de acordo com a denúncia, pessoas ligadolas ao gestor, teriam colocado os materiais em postes de iluminação pública da cidade.

O morador que fez os vídeos a época, comentou que Pedreira, além de prefeito e advogado, representava um dos partidos dos candidatos divulgados nas propagandas espalhadas.