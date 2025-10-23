DESEMBARAÇO
Prefeito de cidade baiana escapa de punição após prazo vencer
Marcelo Pedreira chegou a ser obrigado a ressarcir os cofres públicos em mais de R$ 160 mil
Por Rodrigo Tardio
O ex-prefeito de Governador Mangabeira, Região Metropolitana de Salvador (RMS), Marcelo Pedreira (PP), escapou de punição após a prescrição do prazo das sanções as quais poderiam ser aplicadas.
Marcelo chegou a ser condenado ao pagamento de multa no valor de R$10 mil e ressarcimento de R$162,3 mil aos cofres públicos, após denúncia formalizada por duas moradoras do município ao Tribunal de Contas (TCM).
A Corte chegou a reduzir a multa ao gestor para R$ 6 mil em voto de vista, seguido de novos pedidos de análise, os quais suspenderam o julgamento por diversas ocasiões.
Leia Também:
Sendo assim, o caso foi encerrado sem a aplicação das penalidades financeiras definidas.
Propaganda ilegal
Em 2022, três dias antes da eleição para o governo do Estado, denúncia de um morador do município, apontou a instalação de propaganda política de candidatos em vias públicas da cidade.
De acordo com a denúncia a ordem tinha sido dada pelo então prefeito, Marcelo Pedreira, que apoiou os candidatos ACM Neto e Cacá Leão, ao governo da Bahia e Senado, respectivamente.
Ainda de acordo com a denúncia, pessoas ligadolas ao gestor, teriam colocado os materiais em postes de iluminação pública da cidade.
O morador que fez os vídeos a época, comentou que Pedreira, além de prefeito e advogado, representava um dos partidos dos candidatos divulgados nas propagandas espalhadas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes