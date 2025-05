Prefeito de Conde ordena cobrança para veículos acessarem litoral

Medida, assinada pelo prefeito Anísio Madeirol (União Brasil), prevê cobrança de valores específicos por veículo, a cada período de 24 horas - Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Prefeitura do município de Conde, Litoral Norte da Bahia, por intermédio de decreto, criou uma taxação para o acesso de ônibus, microônibus, vans e kombis de fretamento turístico à praia do Sítio do Conde.

A medida, tomada pelo prefeito Anísio Madeirol (União Brasil), traz a cobrança, considerada abusiva por parte da população, com valores específicos por veículo, no período de 24 horas.

"Pagar 500 reais para que um veículo acesse um destino turístico, o qual recebe pessoas que movimentam a economia, é no mínimo abusivo. Isso deve espantar as pessoas do local".

A autorização para acesso, como aponta o decreto, vai ser emitida pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (SECTUEL), por intermédio do pagamento de taxa de acordo com a categoria de cada veículo.

Os valores são: R$ 500 (quinhentos reais) para ônibus; R$ 300 (trezentos reais) para microônibus; R$ 200 (duzentos reais) para vans; R$ 100 (cem reais) para Kombis.

A cobrança, de acordo com o documento se baseia no serviço de estadia, ordenamento do trânsito bem como à utilização do solo urbano no acesso ao Sítio do Conde. O decreto diz ainda que os valores vão poder ser atualizados de forma periódica, baseado em índices de correções impostos pelo governo federal.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura do Conde, e não obteve sucesso com as ligações telefônicas.