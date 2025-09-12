Menu
PORTAL MUNICÍPIOS
IRREGULARIDADES

Prefeito de Entre Rios tem 20 dias para explicar processo licitatório

Prazo foi determinado pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

12/09/2025 - 17:49 h
Prefeito de Entre Rios, Manoelito Argolo Júnior (SD)
Prefeito de Entre Rios, Manoelito Argolo Júnior (SD)

O prefeito de Entre Rios, Manoelito Argolo Júnior (SD) vai ter que apresentar defesa formal, bem como a íntegra do processo administrativo que se refere a um pregão eletrônico realizado no município, no prazo de 20 dias. A determinação é do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).

A medida vem após denúncia da empresa 'AGN Distribuidora LTDA", a qual aponta supostas irregularidades na condução do certame, como inabilitação indevida e habilitação questionável da empresa vencedora.

Um pedido de medida cautelar chegou a ser indeferido, uma vez que o pregão foi revogado por interesse público, antes da conclusão da análise. Mesmo assim o órgão entendeu por dar continuidade à apuração do mérito da denúncia.

O objetivo é investigar prováveis falhas na estrutura do edital, para que se garanta controle sobre os processos licitatórios, mesmo com a posterior revogação..

De acordo com o despacho, o órgão vai priorizar a análise de irregularidades nos editais, como meio de prevenir danos ao erário e aprimorar a fiscalização da administração pública municipal na gestão de Manoelito Argolo Júnior.

Entre Rios irregularidades Manoelito Argolo Júnior prazo processo licitatório tcm-ba

x