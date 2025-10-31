Prefeitura é investigada por contratos sem licitação no período junino

Tiago da Central, prefeito de Santo Estevão (União Brasil) - Foto: Reprodução

A Justiça do município de Santo Estêvão , centro-norte da Bahia, abriu inquérito civil para apurar supostas irregularidades em contratações sem licitação, realizadas pela Prefeitura local, gestão do prefeito Tiago da Central (União Brasil). O objetivo é comprovar que as contratações foram realizadas nas condições previstas pela legislação. Foi determinado que o inquérito investigado se os procedimentos adotados atendem aos requisitos da Lei, apurando a justificativa e regularidade das contratações.

Uma das contratações apuradas é a da gestão municipal com a empresa ' RT Entretenimento e Produções LTDA', no valor de R$ 130 mil, cujo objetivo foi a apresentação da banda Forró do Tico, nos festejos Juninos realizados e entre os dias 20 e 23 de junho.

Outra contratação foi a da banda Magníficos, também para apresentação nos festejos Juninos, o que nesse caso teve valor total de R$ 350 mil reais.

Ainda na esteira das contratações para o São João, houve o contrato com a ' Sol Produção e Administração Artística LTDA' para a contratação da cantora Solange Almeida, também no valor de R$ 350 mil. A gestão municipal terá que fornecer documentos e informações pedidas pela Justiça.

A reportagem independente à prefeitura de Santo Estêvão, mas a gestão ainda não se manifestou.

A Câmara Municipal decidiu na última semana, instaurar uma comissão para analisar denúncia contra o prefeito Tiago da Central.