Aumento de ônibus em Catu revolta população

- Foto: Divulgação | Instagram

O anúncio de um novo aumento no valor da tarifa do transporte público, pela Prefeitura de Catu , nordeste da Bahia, gestão do prefeito Pequeno Sales (PT), deixou a população revoltada. O aumento entrará em vigor a partir da próxima segunda-feira, 3. O valor sai de R$ 4 para R$ 5 reais.

A queixa principal de boa parte da população é que o reajuste não condiz com o serviço prestado pela empresa contratada pela Prefeitura. As denúncias recebidas indicam que os veículos, sobretudo os que servem a empresa 'Mar Paixão', circulam superlotados, em condições precárias e com diversos atrasos.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“A gente paga mais caro, mas o transporte continua do mesmo jeito, lotado e atrasado”, reclamou uma moradora, que não quis se identificar.



"Em uma cidade pequena como a nossa, onde em 20 minutos a gente atravessa tudo, a passagem subir de R$ 4 para R$ 5 é injustificável. Enquanto isso, em cidades grandes com trajetórias longas o valor é mais baixo e os estudantes têm direito à meia ou até à gratuidade. Catu merecia mais respeito e uma gestão que pensasse no povo, não em pesar ainda mais no bolso de quem depende do transporte.

A reportagem contestada diretamente ao prefeito Pequeno Sales e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

Incêndio

Em janeiro deste ano, um incêndio de grandes proporções atingiu sete veículos, na garagem de uma cooperativa de transporte público do município.

À época, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBM-BA), informou que quatro ônibus e um carro foram destruídos pelas chamas. Outro coletivo e um caminhão terminaram com pequenos danos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O trabalho de combate ao incêndio, na ocorrência, durou pelo menos três horas e os imóveis próximos não foram atingidos.

Gratuidade aos idosos

Também em janeiro deste ano, a pós ter o direito retirado pelo prefeito Pequeno Sales (PT), idosos com 65 anos ou mais tiveram a gratuidade integral assegurada no transporte público do município, após o Ministério Público do Estado da Bahia ajudar a ação contra o Município e a 'Paixão Transportes'.

Ao acatar pedido liminar apresentado pelo promotor de Justiça Samory Pereira Santos, o juiz Gleison Soares determinou, que fosse garantida a gratuidade aos idosos e a acessibilidade plena para pessoas com deficiência.

O Município e a 'Paixão Transportes' foram obrigados, também, a cumprir integralmente as disposições do contrato de concessão no que se refere à tarifa imposta. De acordo com a ação, a tarifa cobrada é superior à estabelecida na licitação, que foi o valor de R$ 3 reais, quando se previu R$ 2,47.