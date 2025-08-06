Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IRREGULARIDADES

Professores eram contratados sem processo seletivo em Encruzilhada

Dos 250 professores efetivos, 42 recebiam salários-base abaixo do piso

Por Rodrigo Tardio

06/08/2025 - 18:34 h
Ex- prefeito de Encruzilhada, Wekisley Teixeira Silva, conhecido como Dr. Lei (PSD)
Ex- prefeito de Encruzilhada, Wekisley Teixeira Silva, conhecido como Dr. Lei (PSD) -

Relatos de irregularidades foram encontrados no segmento da educação, no município de Encruzilhada, gestão do então prefeito, Wekisley Teixeira Silva Teixeira Silva, conhecido como Dr. Lei, exercício de 2020, após o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia acatou, nesta quarta-feira, 5, as conclusões do relatório de auditoria temática.

Sendo assim o ex-gestor foi multado em R$2,5 mil. A auditoria verificou a execução das metas 16 (formação continuada e pós-graduação de professores) e 18 (piso salarial e plano de carreira dos profissionais) do Plano Nacional de Educação.

Leia Também:

Matheuzinho pode seguir como desfalque no Vitória; entenda
Bahia derrota o Grêmio e avança na Copa do Brasil Feminina 2025
Novo lateral do Vitória deverá ser opção contra o São Paulo; entenda

Foi constatado que o município, no exercício de 2020, possuía um total de 250 professores efetivos e seis temporários. No entanto, dos 250 professores efetivos, 42 recebiam salários-base abaixo do piso nacional, assim como os seis professores, que tinham contratos temporários.

Do mesmo modo, a meta 16 do PNE foi executada apenas parcialmente, já que não foi apresentado o plano de carreira dos profissionais. Foi constatado também que apenas 50% dos professores possuem formação em pós-graduação.

A apuração concluiu ainda que as contratações temporárias de professores não foram realizadas com o imprescindível processo seletivo simplificado. A decisão cabe recurso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

contratos Educação encruzilhada irregularidades Piso Salarial PREFEITURA processo seletivo professores

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex- prefeito de Encruzilhada, Wekisley Teixeira Silva, conhecido como Dr. Lei (PSD)
Play

Precariedade de estádio deixa Cruz das Almas sem casa no Intermunicipal

Ex- prefeito de Encruzilhada, Wekisley Teixeira Silva, conhecido como Dr. Lei (PSD)
Play

Hospital na Bahia não cumpre prazo e aparelho permanece sem funcionar

Ex- prefeito de Encruzilhada, Wekisley Teixeira Silva, conhecido como Dr. Lei (PSD)
Play

Irritada, vereadora oferece salário para consertar equipamento de hospital

Ex- prefeito de Encruzilhada, Wekisley Teixeira Silva, conhecido como Dr. Lei (PSD)
Play

Prefeitura de Seabra é acusada de crime ambiental após escavadeira afundar

x