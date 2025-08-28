Publicidade em Feira de Santana se reinventa com IA e redes sociais

Mercado publicitário segue últimas tendências tecnológicas - Foto: Marcos Santos / USP Imagens

O mercado da publicidade e propaganda de Feira de Santana, assim como o da Bahia e do Brasil em geral, teve que se reinventar diante dos impactos da pandemia e do crescimento das redes sociais (que mudaram a maneira de comunicar e interagir com o público), bem como do avanço do e-commerce como novo espaço estratégico para marcas.

E o investimento em novas tecnologias, como automação e inteligência artificial, resultou no crescimento do setor. A avaliação do publicitário André Mascarenhas, CEO da Artecapital Propaganda, agência com sede no município baiano, traz à tona as adaptações e estratégias tomadas pelas agências para atender às atuais demandas.

“É possível observar, hoje, o fortalecimento da presença digital, o uso estratégico das redes sociais, a valorização de influenciadores locais e uma busca cada vez maior por profissionalização e planejamento focado nas novas demandas do público”, pontua Mascarenhas, que também é presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro-Ba).

Com mais de 20 anos de atuação, ele afirma: “Ao longo desse tempo, fomos nos reinventando e remodelando junto com as transformações do mercado. A publicidade mudou muito e nossa proposta sempre foi ter uma agência sediada em Feira, capaz de operar em qualquer lugar do Brasil, e hoje isso é uma realidade para nós”.

Como publicitário e sindicalista, André Mascarenhas afirma que seu compromisso com o setor é estimular o crescimento do setor publicitário em geral.

Para isso, diz, o Sinapro-Ba tem investido no processo de interiorização ao longo dos últimos dez anos, buscando integrar todo o Estado com distintas linguagens, anseios e especificidades.

“Estamos atentos às mudanças e oferecemos oportunidades de capacitação constante em diversas áreas, visando profissionalizar, cada vez mais, o mercado diante dos desafios atuais, como o avanço da inteligência artificial, as mudanças no comportamento do consumidor e a constante evolução da comunicação. Estamos atentos à tecnologia, que é imprescindível, mas sem jamais perder de vista que o foco principal são as pessoas”.

Atualização e inovação

Feira de Santana sedia mais de 15 faculdades que ofertam o curso de Propaganda e Publicidade, entregando, anualmente, ao mercado inúmeros profissionais da área.

A Universidade Salvador (Unifacs) é uma dessas unidades de ensino que oferecem a graduação, buscando se “reinventar diante das transformações culturais e tecnológicas que moldam o cenário atual, sobretudo com a consolidação do universo digital”, como ressalta a coordenadora acadêmica, Ana Cleyge Silva de Azevêdo.

“Mais do que capacitar tecnicamente, o programa busca formar profissionais com pensamento crítico, visão estratégica e adaptabilidade, aptos a transitar entre os recursos tradicionais e as novas plataformas, mantendo um compromisso constante com a atualização e a inovação”, afirma Ana Cleyge.

Ela explica que a organização da matriz curricular reflete essa proposta, oferecendo uma trajetória de aprendizagem que integra planejamento, criação, produção e gestão de campanhas.

Desse modo, o estudante é preparado para atuar de forma fluida em diferentes meios, da comunicação convencional aos formatos digitais e multimídia, compreendendo as especificidades e potencialidades de cada canal.

“A prática pedagógica valoriza a aplicação real do conhecimento, unindo teoria e prática por meio de metodologias ativas. Projetos vinculados a demandas concretas, em parceria com iniciativas locais e oportunidades globais, permitem que o aluno vivencie o mercado e desenvolva habilidades criativas, senso crítico, além de responsabilidade social e ética”, pontua Ana Cleyge.

Ainda segundo a coordenadora, o curso de Publicidade e Propaganda deve direcionar esforços ao desenvolvimento de competências analíticas, capacitando futuros publicitários a interpretar dados e transformar informações em estratégias eficazes para campanhas digitais, gestão de mídias e exploração de canais emergentes.

“Essa abordagem é especialmente relevante para o contexto de Feira, onde o mercado passa por intensas mudanças tecnológicas e comerciais. As atualizações constantes no currículo não apenas acompanham o ritmo do setor, mas garantem que os egressos estejam prontos para os desafios do mercado publicitário contemporâneo, que valoriza conhecimento técnico aliado à capacidade de adaptação, à inovação e à compreensão das rápidas transformações que moldam o campo da comunicação”.

As transformações que o setor publicitário vem passando ao longo desses últimos anos trazem desafios e oportunidades que chegam para todos, independentemente de a pessoa estar no interior ou em um grande centro.

“Antes, contávamos com canais de mídias abertas que concentravam grandes audiências e utilizávamos esses espaços para divulgar nossos clientes. Hoje, essa audiência está pulverizada no digital, o que exige do mercado uma rápida adaptação”, compara o presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro-Ba), André Mascarenhas.

Conforme o publicitário, o público está mais exigente, mais conectado e espera das marcas experiências mais significativas e personalizadas.

“Mais do que seguir as últimas tendências tecnológicas, o verdadeiro diferencial está em saber usar essas ferramentas a favor do negócio, para entender melhor o cliente, a sua jornada de compra e criar soluções mais relevantes”, considera, enfatizando que para atuar no mercado atual, o profissional precisa ter um olhar atento à mudança constante do comportamento do consumidor.

O publicitário exemplifica com dados que mostram que cerca de 90% dos consumidores iniciam a jornada on-line, mas 80% das vendas ainda se concretizam em lojas físicas.

“Isso mostra que os pontos de venda estão se transformando em espaços de experiência. E isso pode ser explorado de várias formas, criando novas oportunidades de mídia e conexão com o público. Conquistar resultados positivos, portanto, significa unir estratégia, sensibilidade e criatividade, além de entender profundamente as necessidades e os comportamentos”, pondera.