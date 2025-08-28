Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FEIRA DE SANTANA

Publicidade em Feira de Santana se reinventa com IA e redes sociais

Mercado precisou reiventar-se diante dos impactos da pandemia

Cláudia Lessa

Por Cláudia Lessa

28/08/2025 - 17:15 h
Mercado publicitário segue últimas tendências tecnológicas
Mercado publicitário segue últimas tendências tecnológicas -

O mercado da publicidade e propaganda de Feira de Santana, assim como o da Bahia e do Brasil em geral, teve que se reinventar diante dos impactos da pandemia e do crescimento das redes sociais (que mudaram a maneira de comunicar e interagir com o público), bem como do avanço do e-commerce como novo espaço estratégico para marcas.

E o investimento em novas tecnologias, como automação e inteligência artificial, resultou no crescimento do setor. A avaliação do publicitário André Mascarenhas, CEO da Artecapital Propaganda, agência com sede no município baiano, traz à tona as adaptações e estratégias tomadas pelas agências para atender às atuais demandas.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“É possível observar, hoje, o fortalecimento da presença digital, o uso estratégico das redes sociais, a valorização de influenciadores locais e uma busca cada vez maior por profissionalização e planejamento focado nas novas demandas do público”, pontua Mascarenhas, que também é presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro-Ba).

Com mais de 20 anos de atuação, ele afirma: “Ao longo desse tempo, fomos nos reinventando e remodelando junto com as transformações do mercado. A publicidade mudou muito e nossa proposta sempre foi ter uma agência sediada em Feira, capaz de operar em qualquer lugar do Brasil, e hoje isso é uma realidade para nós”.

Como publicitário e sindicalista, André Mascarenhas afirma que seu compromisso com o setor é estimular o crescimento do setor publicitário em geral.

Leia Também:

E 2026 já está em Feira, com os dois Zés na crista da onda
Educação em Feira de Santana se destaca para o novo mercado de trabalho
De Feiraguay ao Tomba: Feira de Santana e o comércio que move a economia

Para isso, diz, o Sinapro-Ba tem investido no processo de interiorização ao longo dos últimos dez anos, buscando integrar todo o Estado com distintas linguagens, anseios e especificidades.

“Estamos atentos às mudanças e oferecemos oportunidades de capacitação constante em diversas áreas, visando profissionalizar, cada vez mais, o mercado diante dos desafios atuais, como o avanço da inteligência artificial, as mudanças no comportamento do consumidor e a constante evolução da comunicação. Estamos atentos à tecnologia, que é imprescindível, mas sem jamais perder de vista que o foco principal são as pessoas”.

Atualização e inovação

Feira de Santana sedia mais de 15 faculdades que ofertam o curso de Propaganda e Publicidade, entregando, anualmente, ao mercado inúmeros profissionais da área.

A Universidade Salvador (Unifacs) é uma dessas unidades de ensino que oferecem a graduação, buscando se “reinventar diante das transformações culturais e tecnológicas que moldam o cenário atual, sobretudo com a consolidação do universo digital”, como ressalta a coordenadora acadêmica, Ana Cleyge Silva de Azevêdo.

“Mais do que capacitar tecnicamente, o programa busca formar profissionais com pensamento crítico, visão estratégica e adaptabilidade, aptos a transitar entre os recursos tradicionais e as novas plataformas, mantendo um compromisso constante com a atualização e a inovação”, afirma Ana Cleyge.

Ela explica que a organização da matriz curricular reflete essa proposta, oferecendo uma trajetória de aprendizagem que integra planejamento, criação, produção e gestão de campanhas.

Desse modo, o estudante é preparado para atuar de forma fluida em diferentes meios, da comunicação convencional aos formatos digitais e multimídia, compreendendo as especificidades e potencialidades de cada canal.

“A prática pedagógica valoriza a aplicação real do conhecimento, unindo teoria e prática por meio de metodologias ativas. Projetos vinculados a demandas concretas, em parceria com iniciativas locais e oportunidades globais, permitem que o aluno vivencie o mercado e desenvolva habilidades criativas, senso crítico, além de responsabilidade social e ética”, pontua Ana Cleyge.

Ainda segundo a coordenadora, o curso de Publicidade e Propaganda deve direcionar esforços ao desenvolvimento de competências analíticas, capacitando futuros publicitários a interpretar dados e transformar informações em estratégias eficazes para campanhas digitais, gestão de mídias e exploração de canais emergentes.

“Essa abordagem é especialmente relevante para o contexto de Feira, onde o mercado passa por intensas mudanças tecnológicas e comerciais. As atualizações constantes no currículo não apenas acompanham o ritmo do setor, mas garantem que os egressos estejam prontos para os desafios do mercado publicitário contemporâneo, que valoriza conhecimento técnico aliado à capacidade de adaptação, à inovação e à compreensão das rápidas transformações que moldam o campo da comunicação”.

Boxe – Desafios e oportunidades

Mudanças no setor publicitário trazem desafios e oportunidades

As transformações que o setor publicitário vem passando ao longo desses últimos anos trazem desafios e oportunidades que chegam para todos, independentemente de a pessoa estar no interior ou em um grande centro.

“Antes, contávamos com canais de mídias abertas que concentravam grandes audiências e utilizávamos esses espaços para divulgar nossos clientes. Hoje, essa audiência está pulverizada no digital, o que exige do mercado uma rápida adaptação”, compara o presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro-Ba), André Mascarenhas.

Conforme o publicitário, o público está mais exigente, mais conectado e espera das marcas experiências mais significativas e personalizadas.

“Mais do que seguir as últimas tendências tecnológicas, o verdadeiro diferencial está em saber usar essas ferramentas a favor do negócio, para entender melhor o cliente, a sua jornada de compra e criar soluções mais relevantes”, considera, enfatizando que para atuar no mercado atual, o profissional precisa ter um olhar atento à mudança constante do comportamento do consumidor.

O publicitário exemplifica com dados que mostram que cerca de 90% dos consumidores iniciam a jornada on-line, mas 80% das vendas ainda se concretizam em lojas físicas.

“Isso mostra que os pontos de venda estão se transformando em espaços de experiência. E isso pode ser explorado de várias formas, criando novas oportunidades de mídia e conexão com o público. Conquistar resultados positivos, portanto, significa unir estratégia, sensibilidade e criatividade, além de entender profundamente as necessidades e os comportamentos”, pondera.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

mercado publicidade publicitário

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mercado publicitário segue últimas tendências tecnológicas
Play

Caso Tronox: Vereador tenta barrar A TARDE em comissão. Veja vídeo

Mercado publicitário segue últimas tendências tecnológicas
Play

Precariedade de estádio deixa Cruz das Almas sem casa no Intermunicipal

Mercado publicitário segue últimas tendências tecnológicas
Play

Hospital na Bahia não cumpre prazo e aparelho permanece sem funcionar

Mercado publicitário segue últimas tendências tecnológicas
Play

Irritada, vereadora oferece salário para consertar equipamento de hospital

x