Sábado é marcado por ações de promoção à saúde em Camaçari

População teve acesso a exames e também palestras sobre saúde. - Foto: Emile Lira | PMC

Cidadãos de Camaçari tiveram um sábado de atentimento e cuidado com a saúde. A Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Gravatá recebeu uma ação que ofertou exames de ultrassonografia (USG).

A iniciativa é da Desenvolvida, prestadora contratada pela Secretaria de Saúde, e beneficiou cerca de 100 pacientes previamente agendados. Durante a atividade, foram feitas USG´s mamárias, transvaginais, de próstata e da tireoide.

Os participantes também puderam assistir a palestras educativas abordando diferentes temáticas, como câncer de próstata, dependência de álcool e outras drogas, câncer de mama e de colo do útero, violência contra a mulher e nutrição e alimentação saudável.

“Uma iniciativa muito importante e proveitosa, que veio para atender a demanda por exames. E, sendo um sábado, facilitou ainda mais a vida das pessoas”, elogiou Roberto Rezende, de 61 anos.

Patrícia Souza, doméstica de 40 anos, também foi uma das pacientes que realizaram a ultrassonografia. “Achei ótima a ação, o atendimento muito bom, fui bem acolhida e as palestras foram bastante interessantes, onde pude aprender sobre vários temas”.

Sábado do Homem

Já a USF do bairro Ficam promoveu o 1º Sábado do Homem, evento que ofertou uma série de serviços de saúde. Por lá, o público masculino pôde realizar testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais; coletas de sangue para exames laboratoriais; consultas médicas; aferição de pressão arterial e de glicemia; avaliação antropométrica; atualização da caderneta vacinal com aplicação das vacinas contra o tétano, febre amarela, hepatite B, e a tríplice viral; encaminhamentos para nutricionista e psicólogo; e palestras abordando temas como saúde mental, hábitos saudáveis, cuidados com a saúde do homem e tabagismo.

Os atendimentos foram previamente agendados, contemplando, aproximadamente, 50 homens, através de busca ativa feita pelos agentes comunitários de saúde da unidade, com o objetivo de incentivar no público masculino um olhar de atenção com a saúde.

O motorista Maximo Bispo, de 40 anos, fez questão de participar da ação como forma de acompanhar a saúde. “Atualizei as vacinas, fiz testes rápidos e passei pelo médico clínico. Essa iniciativa foi muito boa, pois facilitou bastante o acesso aos serviços e é fundamental que nós homens também estejamos atentos para procurar a unidade de saúde”, destacou ele.