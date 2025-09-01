Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Serviço de Saúde em cidade baiana atende 5 mil pessoas em três dias

Iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços de saúde da comunidade

Redação

Por Redação

01/09/2025 - 14:00 h
Iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços de saúde da comunidade
Iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços de saúde da comunidade -

A Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães, Oeste da Bahia, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, atendeu de forma gratuita, pelo menos 5 mil pessoas em três dias.

A iniciativa foi realizada na 2ª edição do programa Saúde no Seu Bairro, promovida entre os dias 28 e 30 do último mês de agosto.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Preterido por Bielsa, Lucho Rodríguez vira opção para Copa do Nordeste
Fórmula 1: veja onde assistir e programação do GP da Itália
Técnico do Bahia profetizou escalada de jovem do São Paulo

Em apenas três dias, foram realizados, pelo menos, 5 mil atendimentos, com consultas em especialidades como oftalmologia, ginecologia, ortopedia, otorrinolaringologia e exames de ultrassonografia, mamografia, ecocardiograma e eletrocardiograma.

A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços de saúde da comunidade, garantindo acesso rápido e de qualidade.

Entre os beneficiados, dona Lindinalva, saiu satisfeita com o atendimento.

“Fui muito bem atendida pela equipe e já saí com o resultado na mão, graças a Deus”, comemorou.

Imagem ilustrativa da imagem Serviço de Saúde em cidade baiana atende 5 mil pessoas em três dias

Para Valdirene, a agilidade foi um diferencial.

“Achei ótimo, porque estava aguardando a consulta e já consegui, além da consulta, fazer o exame doppler. Estão todos de parabéns pela iniciativa”, disse.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Pedro Henrique Ribeiro, destacou o impacto positivo da ação.

“Ficamos felizes em encerrar mais uma etapa do programa, já pensando nos próximos passos e nos pacientes que também serão beneficiados por essa iniciativa", afirmou.

O prefeito Junior Marabá ressaltou a estrutura montada para acolher os moradores.

“Essa é uma estrutura robusta de atendimento, preparada para oferecer o melhor para os nossos pacientes, com 14 consultórios e uma equipe humana e qualificada. É a saúde chegando mais perto de quem mais precisa", finalizou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ATENDIMENTOS Júnior Marabá Luís Eduardo Magalhães PREFEITURA Programa Saúde no Seu Bairro Saúde Serviço de Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços de saúde da comunidade
Play

Caso Tronox: Vereador tenta barrar A TARDE em comissão. Veja vídeo

Iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços de saúde da comunidade
Play

Precariedade de estádio deixa Cruz das Almas sem casa no Intermunicipal

Iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços de saúde da comunidade
Play

Hospital na Bahia não cumpre prazo e aparelho permanece sem funcionar

Iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços de saúde da comunidade
Play

Irritada, vereadora oferece salário para consertar equipamento de hospital

x