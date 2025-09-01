Serviço de Saúde em cidade baiana atende 5 mil pessoas em três dias

Iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços de saúde da comunidade - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães, Oeste da Bahia, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, atendeu de forma gratuita, pelo menos 5 mil pessoas em três dias.

A iniciativa foi realizada na 2ª edição do programa Saúde no Seu Bairro, promovida entre os dias 28 e 30 do último mês de agosto.

Em apenas três dias, foram realizados, pelo menos, 5 mil atendimentos, com consultas em especialidades como oftalmologia, ginecologia, ortopedia, otorrinolaringologia e exames de ultrassonografia, mamografia, ecocardiograma e eletrocardiograma.

A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços de saúde da comunidade, garantindo acesso rápido e de qualidade.

Entre os beneficiados, dona Lindinalva, saiu satisfeita com o atendimento.

“Fui muito bem atendida pela equipe e já saí com o resultado na mão, graças a Deus”, comemorou.

Para Valdirene, a agilidade foi um diferencial.

“Achei ótimo, porque estava aguardando a consulta e já consegui, além da consulta, fazer o exame doppler. Estão todos de parabéns pela iniciativa”, disse.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Pedro Henrique Ribeiro, destacou o impacto positivo da ação.

“Ficamos felizes em encerrar mais uma etapa do programa, já pensando nos próximos passos e nos pacientes que também serão beneficiados por essa iniciativa", afirmou.

O prefeito Junior Marabá ressaltou a estrutura montada para acolher os moradores.

“Essa é uma estrutura robusta de atendimento, preparada para oferecer o melhor para os nossos pacientes, com 14 consultórios e uma equipe humana e qualificada. É a saúde chegando mais perto de quem mais precisa", finalizou.