Votação de PL é suspensa após confusão na Câmara Municipal de Itambé

Empurrões, gritos e muito tumulto marcaram sessão na Câmara de Itambé, sul da Bahia - Foto: Cidadão Repórter

O que era para ser uma sessão para votar um Projeto de Lei, enviado pela Prefeitura de Itambé à Câmara Municipal, terminou em confusão e empurrar-empurra, na noite desta quinta-feira, 29,

Revoltados, os servidores municipais ocuparam o plenário da Casa, e impediram a votação do Projeto, enviado pelo prefeito Candinho Araújo, o qual, de acordo com os manifestantes, retira direitos dos servidores da Educação e do funcionalismo público.

Mesmo com pedidos de vista solicitados por alguns parlamentares, o presidente da Câmara, Paulo Rucas, foi aprovado com a votação do PL. Diante da confusão com gritos e empurrões, a sessão foi suspensa.