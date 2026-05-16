HOME > MÚSICA

NOVIDADE NA CULTURA

Álbum icônico de Caetano Veloso ganhará documentário

A obra será produzida por Paula Lavigne e dirigida por Renato Terra

Carla Melo
Por
O álbum foi produzido durante o período de exílio do cantor -

Transa’, um dos álbuns mais icônicos do baiano Caetano Veloso, ganhará documentário. Lançado em 1972, o álbum foi produzido durante o período de exílio do cantor, no regime militar brasileiro e lançado em seu retorno ao Brasil.

A obra será produzida por Paula Lavigne, esposa e empresária do músico baiano, e dirigida por Renato Terra. A informação é do jornal O Globo.

O longa almeja utilizar as sete faixas do álbum de 1972 como base para explorar a história do projeto. O álbum aborda o deslocamento e a saudade, com sonoridades que remetem à gêneros musicais populares na capital inglesa.

As letras alternam rapidamente entre o português e o inglês, e as faixas de 'Transa' mesclam samba, rock britânico, folk, blues e até influências do reggae jamaicano, ritmo popular nos bairros londrinos da época.

Entre os destaques de Transa estão faixas como "You Don't Know Me", "Nine Out of Ten", "It's a Long Way" e "Triste Bahia".

caetano veloso Cultura música

