Álbum icônico de Caetano Veloso ganhará documentário
A obra será produzida por Paula Lavigne e dirigida por Renato Terra
‘Transa’, um dos álbuns mais icônicos do baiano Caetano Veloso, ganhará documentário. Lançado em 1972, o álbum foi produzido durante o período de exílio do cantor, no regime militar brasileiro e lançado em seu retorno ao Brasil.
A obra será produzida por Paula Lavigne, esposa e empresária do músico baiano, e dirigida por Renato Terra. A informação é do jornal O Globo.
O longa almeja utilizar as sete faixas do álbum de 1972 como base para explorar a história do projeto. O álbum aborda o deslocamento e a saudade, com sonoridades que remetem à gêneros musicais populares na capital inglesa.
As letras alternam rapidamente entre o português e o inglês, e as faixas de 'Transa' mesclam samba, rock britânico, folk, blues e até influências do reggae jamaicano, ritmo popular nos bairros londrinos da época.
Entre os destaques de Transa estão faixas como "You Don't Know Me", "Nine Out of Ten", "It's a Long Way" e "Triste Bahia".