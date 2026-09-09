Após perder pernas em acidente, cantor baiano diz que quer voltar aos palcos

O cantor baiano Robert Astro, de 25 anos, que teve as pernas amputadas após ser prensado por dois carrosem um acidente que aconteceu na cidade de Serrinha, no interior da Bahia, revelou que ainda deseja retornar aos palcos.

De alta médica e ainda se recuperando do acidente que aconteceu no dia 23 de agosto, o artista falou com a imprensa em sua casa, em Teofilândia, e admitiu que vem se perguntando como vai ser a readaptação à rotina de shows.

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“Como é que vai ser fazer shows que não vão ser com minhas próprias pernas? Eu fico me perguntando como é que eu vou me comportar no palco”, afirmou o artista à TV Subaé.

Apesar das incertezas, o artista afirmou que mantém vivo o sonho de viver da música. Já o objetivo, de acordo com Robert, é ser reconhecido como artista e proporcionar uma vida melhor aos pais, que sempre apoiaram sua trajetória.

Além disso, ele ainda se mostrou receoso sobre como será se moldar à nova realidade.

"Agora vão ser algumas coisas diferentes. Bate aquela dúvida de como é que eu vou me adaptar na sociedade”, continuou o artista.

Família, fé e música como suportes

Ainda no processo de recuperação, Robert compartilhou que conta com uma rede de apoio formada por familiares e amigos.

Ele conta que, após deixar o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, foi recebido com festa em sua cidade.

"Fortalece demais. Saber que eu não estou sozinho. Desde o primeiro dia em que eu cheguei até hoje, sempre tem gente que vem aqui para conversar", disse o artista.

Além disso, o cantor comenta que a música ganhou um novo significado durante seu período de reabilitação.

Robert Astro, cantor que teve as pernas amputadas em acidente - Foto: Reprodução / Redes Sociais

"Quando eu estou triste, eu gosto de ouvir música. Se estou feliz, vou cantar. Ligo ali e fico cantando no meu quarto. Então é basicamente isso: terapia", desabafou Robert.

Outro grande aliado, segundo o artista, é a fé. Ele diz que se lembra do acidente a todo momento, mas sempre tenta mostrar gratidão por ter sobrevivido.

"Eu acordo já agradecendo a Deus pela vida. Depois de tudo que aconteceu, o susto foi grande e, graças a Deus, eu estou vivo".

Relembre o acidente

Robert Astro estava entre dois carros em uma calçada no bairro de Cidade Nova, em Serrinha, quando uma caminhonete atingiu a traseira de um dos veículos que o prensou.

O cantor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado inicialmente para o Hospital Municipal de Serrinha. Por causa dos ferimentos, ele precisou ser transferido para o HGCA, em Feira de Santana.

Em nota, a Polícia Civil (PC) informou que o condutor da caminhonete, um homem de 39 anos, foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada.